Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення
Наслідки російської атаки на енергосистему України
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Терміни відновлення електропостачання залежать від безпекової ситуації

Унаслідок систематичних атак РФ на енергетичну інфраструктуру сталося масштабне аварійне знеструмлення в частині Сумщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Сумиобленерго».

«Працюємо над відновленням розподілу електроенергії! Деталі не розголошуємо з безпекових міркувань. Усі зусилля енергетиків направлені на заживлення знеструмлених  споживачів», – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо причин відключень можна переглядати:

  • в особистому кабінеті E-Svitlo;
  • на сайті АТ «Сумиобленерго» у розділі «Відключення»;
  • за номерами кол-центру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.

«Терміни відновлення електропостачання залежать передусім від безпекової ситуації. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі! Коли світло повертається – будь ласка, не сповіщуйте про це публічно», – додали енергетики.

До слова, протягом останнього тижня російські війська пошкодили 10 енергетичних об'єктів компанії ДТЕК у Київській області. Попри масштабні відновлювальні роботи, ситуація з електропостачанням у регіоні залишається складною через пошкодження мереж та додаткове навантаження на енергосистему.

Також уночі 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. 

Читайте також:

Теги: відключення світла енергетика електроенергія Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на Кіровоградщину
РФ за ніч атакувала шість великих електропідстанцій у чотирьох областях – Корецький
11 листопада, 10:46
У Києві тимчасово відсутнє водопостачання
Київводоканал продовжує працювати над відновленням водопостачання після знеструмлення
3 листопада, 22:49
У Кам’янці-Подільському зафіксовано перебої з електропостачанням
У Кам'янці-Подільському пролунали вибухи та зникло світло. Мер звернувся до жителів
25 жовтня, 21:18
Зеленський висловився про очікування України від майбутніх переговорів із Росією та США
Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією
25 жовтня, 20:28
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару
Окупанти вдруге за день вдарили по енергооб’єкту на Прикарпатті, є постраждалий
20 жовтня, 17:53
Член наглядової ради «Укренерго» назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку
Член наглядової ради «Укренерго» назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку
17 жовтня, 17:39

Події в Україні

На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення
На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 листопада 2026 року
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
Удар по Запоріжжю, вихід Дуки із СІЗО та вибух автомобіля в Москві. Головне за день 13 листопада 2026 року
Удар по Запоріжжю, вихід Дуки із СІЗО та вибух автомобіля в Москві. Головне за день 13 листопада 2026 року
НБУ дозволив власникам «Нової пошти» придбати БТА Банк
НБУ дозволив власникам «Нової пошти» придбати БТА Банк

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
146K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві друга від початку доби повітряна тривога тривала 31 хвилину
Сьогодні, 09:37
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї 19 листопада
Сьогодні, 07:37
ШІ, стеження і таємне проникнення в оселі: Німеччина реформувала спецслужби
Сьогодні, 07:17

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua