На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення
Терміни відновлення електропостачання залежать від безпекової ситуації
Унаслідок систематичних атак РФ на енергетичну інфраструктуру сталося масштабне аварійне знеструмлення в частині Сумщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Сумиобленерго».
«Працюємо над відновленням розподілу електроенергії! Деталі не розголошуємо з безпекових міркувань. Усі зусилля енергетиків направлені на заживлення знеструмлених споживачів», – йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо причин відключень можна переглядати:
- в особистому кабінеті E-Svitlo;
- на сайті АТ «Сумиобленерго» у розділі «Відключення»;
- за номерами кол-центру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.
«Терміни відновлення електропостачання залежать передусім від безпекової ситуації. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі! Коли світло повертається – будь ласка, не сповіщуйте про це публічно», – додали енергетики.
До слова, протягом останнього тижня російські війська пошкодили 10 енергетичних об'єктів компанії ДТЕК у Київській області. Попри масштабні відновлювальні роботи, ситуація з електропостачанням у регіоні залишається складною через пошкодження мереж та додаткове навантаження на енергосистему.
Також уночі 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.
Коментарі — 0