На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення

Терміни відновлення електропостачання залежать від безпекової ситуації

Унаслідок систематичних атак РФ на енергетичну інфраструктуру сталося масштабне аварійне знеструмлення в частині Сумщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Сумиобленерго».

«Працюємо над відновленням розподілу електроенергії! Деталі не розголошуємо з безпекових міркувань. Усі зусилля енергетиків направлені на заживлення знеструмлених споживачів», – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо причин відключень можна переглядати:

в особистому кабінеті E-Svitlo;

на сайті АТ «Сумиобленерго» у розділі «Відключення»;

за номерами кол-центру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.

«Терміни відновлення електропостачання залежать передусім від безпекової ситуації. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі! Коли світло повертається – будь ласка, не сповіщуйте про це публічно», – додали енергетики.

До слова, протягом останнього тижня російські війська пошкодили 10 енергетичних об'єктів компанії ДТЕК у Київській області. Попри масштабні відновлювальні роботи, ситуація з електропостачанням у регіоні залишається складною через пошкодження мереж та додаткове навантаження на енергосистему.

Також уночі 11 листопада Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.