Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову

У позові чоловік стверджував, що мобілізаційні заходи до завершення медичного обстеження можуть загрожувати його здоров’ю та життю

Харківський окружний адміністративний суд відмовив військовозобов’язаному з ожирінням III ступеня та іншими серйозними захворюваннями у проханні тимчасово заборонити його примусовий призов, затримання, доставлення до територіального центру комплектування та направлення до військової частини. Чоловік наполягав, що мобілізаційні заходи до завершення медичного обстеження можуть загрожувати його здоров’ю і життю. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Позивач оскаржував дії територіальних центрів комплектування, пов’язані з його взяттям на військовий облік у Харкові та проведенням мобілізаційних заходів. Окремо він звернувся до суду з заявою про забезпечення позову, попросивши заборонити відповідні дії до набрання чинності рішенням у справі.

Своє прохання чоловік обґрунтував, зокрема, станом здоров’я. За його словами, він має ожиріння III ступеня, важить 143 кг, а індекс маси тіла становить 44,1. Також він повідомив про чотири перенесені порожнинні операції на кишківнику та черевній стінці, рецидивну післяопераційну грижу й інші хронічні захворювання.

Додатковим аргументом позивача був статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+». Він побоювався, що це може призвести до затримання і примусової мобілізації до завершення судового розгляду та необхідного медичного обстеження.

Суд дійшов висновку, що чоловік не довів наявності достатніх правових підстав для тимчасової заборони мобілізаційних заходів. Зокрема, позивач не надав належних доказів того, що без застосування таких заходів забезпечення позову виконання майбутнього судового рішення або ефективний захист його прав буде істотно ускладнено чи унеможливлено.

Також суд зазначив, що позивач не конкретизував коло осіб, яким треба заборонити вчиняти відповідні дії. Сам собою статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+», за висновком суду, не свідчить про порушення його прав.

Суд наголосив, що забезпечення позову не може підміняти розгляд справи по суті. Законність дій ТЦК, які оскаржує чоловік, ще має бути оцінена під час розгляду основного позову.

Ухвалою від 16 жовтня 2026 року у справі №520/30634/26 Харківський окружний адміністративний суд залишив заяву про забезпечення позову без задоволення. Це рішення не є остаточним висновком щодо законності оскаржених дій ТЦК: основний спір суд ще має розглянути. Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку.

Раніше Кіровоградський окружний адміністративний суд став на бік територіального центру комплектування, який відмовився надати відстрочку чоловіку, попри наявність трьох неповнолітніх дітей і посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк.

Також Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни.