Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову
Суд дійшов висновку, що чоловік не довів наявності достатніх правових підстав для тимчасової заборони мобілізаційних заходів
фото з відкритих джерел

У позові чоловік стверджував, що мобілізаційні заходи до завершення медичного обстеження можуть загрожувати його здоров’ю та життю

Харківський окружний адміністративний суд відмовив військовозобов’язаному з ожирінням III ступеня та іншими серйозними захворюваннями у проханні тимчасово заборонити його примусовий призов, затримання, доставлення до територіального центру комплектування та направлення до військової частини. Чоловік наполягав, що мобілізаційні заходи до завершення медичного обстеження можуть загрожувати його здоров’ю і життю. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Позивач оскаржував дії територіальних центрів комплектування, пов’язані з його взяттям на військовий облік у Харкові та проведенням мобілізаційних заходів. Окремо він звернувся до суду з заявою про забезпечення позову, попросивши заборонити відповідні дії до набрання чинності рішенням у справі.

Своє прохання чоловік обґрунтував, зокрема, станом здоров’я. За його словами, він має ожиріння III ступеня, важить 143 кг, а індекс маси тіла становить 44,1. Також він повідомив про чотири перенесені порожнинні операції на кишківнику та черевній стінці, рецидивну післяопераційну грижу й інші хронічні захворювання.

Додатковим аргументом позивача був статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+». Він побоювався, що це може призвести до затримання і примусової мобілізації до завершення судового розгляду та необхідного медичного обстеження.

Суд дійшов висновку, що чоловік не довів наявності достатніх правових підстав для тимчасової заборони мобілізаційних заходів. Зокрема, позивач не надав належних доказів того, що без застосування таких заходів забезпечення позову виконання майбутнього судового рішення або ефективний захист його прав буде істотно ускладнено чи унеможливлено.

Також суд зазначив, що позивач не конкретизував коло осіб, яким треба заборонити вчиняти відповідні дії. Сам собою статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+», за висновком суду, не свідчить про порушення його прав.

Суд наголосив, що забезпечення позову не може підміняти розгляд справи по суті. Законність дій ТЦК, які оскаржує чоловік, ще має бути оцінена під час розгляду основного позову.

Ухвалою від 16 жовтня 2026 року у справі №520/30634/26 Харківський окружний адміністративний суд залишив заяву про забезпечення позову без задоволення. Це рішення не є остаточним висновком щодо законності оскаржених дій ТЦК: основний спір суд ще має розглянути. Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку.

Раніше Кіровоградський окружний адміністративний суд став на бік територіального центру комплектування, який відмовився надати відстрочку чоловіку, попри наявність трьох неповнолітніх дітей і посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк. 

Також Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. 

Читайте також:

Теги: Харків суд мобілізація хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крім того, суд призначив Пашинському штраф у розмірі 850 тис. грн
Суд затвердив угоду у справі Пашинського: держава отримає понад 1 млрд грн
24 вересня, 20:47
Голлі Беррі є лауреаткою Оскару, Золотого глобуса та Еммі
Голлівудську акторку звинувачено у насильстві над 12-річним сином: деталі скандалу
2 жовтня, 16:52
Удари по цивільних автівках на Харківщині не припиняються
Російський дрон вдарив по авто на Харківщині: загинула жінка
3 жовтня, 22:10
Батьки Марія та Олег 12 років мріяли про дитину
У Львові жінка народила сина після двох онкозахворювань: історія лікарського дива
5 жовтня, 17:24
Трамп: Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання
Трамп заявив про готовність США допомогти Росії через ймовірний спалах легеневої чуми
5 жовтня, 23:11
Пошкоджений будинок у Харкові
У передмісті Харкова внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини
12 жовтня, 01:53
Лише одна застава за Ірину Мудру склала 14% від всіх коштів, які надійшли до Вищого антикорупційного суду через банки
Нацбанк назвав суму застав у справах про корупцію лише за два місяці
15 жовтня, 11:08
Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки
США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби
19 жовтня, 18:09
Частий денний сон може бути ознакою змін у мозку
Як денний сон впливає на розвиток деменції? Вчені назвали ризики
22 жовтня, 18:46

Суспільство

Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову
Чоловік вагою 143 кг просив суд заборонити його мобілізацію, але отримав відмову
На їжу – лише 100 грн у день. Чим закінчився тижневий експеримент українського блогера
На їжу – лише 100 грн у день. Чим закінчився тижневий експеримент українського блогера
У Кропивницькому на могилі полеглого бійця з’явився пам’ятник із написами російською
У Кропивницькому на могилі полеглого бійця з’явився пам’ятник із написами російською
Росіянин, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону», звернувся до окупантів
Росіянин, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону», звернувся до окупантів
Багатодітний нардеп розлучається: деталі скандальної справи
Багатодітний нардеп розлучається: деталі скандальної справи
Овнам – стримувати імпульси, Терезам – переоцінити стосунки: найавторитетніший гороскоп на 25 жовтня 2026 року
Овнам – стримувати імпульси, Терезам – переоцінити стосунки: найавторитетніший гороскоп на 25 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Сьогодні, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Сьогодні, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Вчора, 17:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua