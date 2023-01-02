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Російський Бєлгород знову потрапив під обстріл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський Бєлгород знову потрапив під обстріл
фото: В'ячеслав Гладков

Унаслідок обстрілу постраждали приватні будинки й автомобіль

Бєлгородська область Росії знову опинилася під обстрілами. У селі Муром у Шебекінському міському окрузі внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки й автомобіль. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Як уточнив Гладков, постраждалих серед цивільних немає.

Водночас були пошкоджені:

  • два приватних будинки – осколками вибито вікна й пошкоджено дах;
  • автомобіль.

«Оперативні служби на місці, адміністрація продовжує побудинковий обхід території», – додав російський губернатор.

Раніше повідомлялося, у російському Воронежі в районі аеродрому Балтімор пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. Цікаво, що на аеродромі Балтімор базується полк фронтових бомбардувальників Су-34. Росіяни пишуть, що на аеродромі лунає повітряна тривога. 

Теги: обстріл автомобіль Бєлгород тривога

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