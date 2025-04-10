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У Києві повітряна тривога тривала понад 20 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
колаж: glavcom.ua

Тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння

У Києві о 07:01 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. О 07:26 пролунав відбій.

«Відбій загрози застосування балістичного озброєння!», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

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Теги: війна тривога

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