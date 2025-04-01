Скандальне поєднання фото української дитини та окупанта: фотоконкурс визнав помилку

У відповіді World Press Photo йдеться, що є очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання

Міжнародне журі та World Press Photo перепросили за те, що об'єднали дві роботи – «Підземний польовий шпиталь» Нанни Хайтманн та «По той бік окопів» Флоріана Бахмайєра в одну візуальну пару.

Як інформує «Главком», про це йдеться у відповіді організаторів конкурсу на звернення «Детектора медіа».

«Ми не повинні були представляти ці дві фотографії як пару, оскільки це передбачає, що їх слід розглядати і розуміти лише в діалозі одна з одною. Це створює надто спрощену та хибну рівноцінність і відсуває на другий план історію, яку кожна з них розгортає сама по собі. Ці історії, тим часом, вказують лише на два аспекти поточної війни Росії проти України», – зазначила голова міжнародного журі Люсі Контичелло.

У відповіді World Press Photo йдеться, що є очевидна різниця між дитиною, яка страждає від наслідків війни, і муками солдата окупаційних військ, які спричиняють ці страждання.

Зазначається, що дискусія щодо цих двох фотографій може бути складною. Однак для того, щоб обговорення було корисним, воно повинно починатися з визнання реальності, з якою стикається народ України.

Зауважимо, що на фото німецького фотографа Флоріана Бахмаєра зображено шестирічну Ангеліну з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки. Цю роботу назвали «емоційним центром європейського блоку».

‍Ще одна представниця Німеччини, Нанна Гайтманн, натомість представила знімок пораненого бойовика терористичної «ДНР», що воював на боці російських окупантів.

Нагадаємо, що Міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Цьогоріч на конкурс надійшло 59 320 фотографій від 3 778 фотографів зі 141 країни світу.

До числа переможців увійшли двоє російських фотографів, а також робота німецької авторки, що зафільмувала пораненого терориста з так званої «ДНР».