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Внаслідок російського удару по Одесі загинули іноземці

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Внаслідок російського удару по Одесі загинули іноземці
Ворожий удар прийшовся по цивільному судну
фото: Telegram/Олексій Кулеба

Мішенню атаки стало судно, що завантажувало пшеницю

В Одесі внаслідок удару російської балістичної ракети по портовій інфраструктурі загинули четверо громадян Сирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Удару росіяни завдали напередодні, 11 березня, ввечері. Балістичною ракетою було пошкоджене судно MJ PINA під прапором Барбадоса.

Також відомо про двох постраждалих – це громадяни України та Сирії.

Як зауважив Олексій Кулеба, судно, яке потрапило під російський удар, було «абсолютно цивільним»: у момент атаки воно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.

Внаслідок обстрілу пошкоджені ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, вранці російські агресори завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Там наразі відомо про одну загиблу.  

Також у ніч на сьогодні росіяни атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загоряння на інфраструктурних об'єктах.

 

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Теги: окупанти Одеса ракетна атака порт війна

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