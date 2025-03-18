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Трамп зізнався, якою була мета суперечки із Зеленським у Білому домі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп зізнався, якою була мета суперечки із Зеленським у Білому домі
Трамп: Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі, це була не проста ситуація
фото: REUTERS/Brian Snyder

Трамп: «Єдина причина, чому я втручаюся – це людяність, я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей»

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його суперечка з Володимиром Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була частиною стратегії тиску на Україну. Він також додав, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

«Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди», – заявив Трамп. 

Президент США зауважив, що «у війні в Україні вбивають багато людей» і висловив переконання, що зробив все правильно.

Крім того, відповідаючи на питання щодо припинення постачання зброї та розвідданих Україні, Трамп заявив, що це рішення не мало жодних наслідків для української армії в Курській області Росії.

«Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей», – підсумував голова США.

Нагадаємо, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського під час якої розгорілася справжня суперечка.

Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Також під час скандалу у Білому домі, Джей Ді Венс на питання Володимира Зеленського, чи був той в Україні, відповів: «Я бачив і дивися сторіз». Така відповідь неабияк зачепила українців та американців зокрема. Українці робили багато відео у соцмережах, де показували зруйновані будівлі та військові злочини Росії, перепитуючи у Венса, чи справді «він дивився сторіз». Не лишився осторонь і актор Міша Коллінз, який під час повномасштабної війни відвідував Сумщину, Чернігівщину та Київ.

Згодом Джей Ді Венс стверджував, що його коментарі під час суперечки американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського були для того, щоб «розрядити обстановку»

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Теги: Дональд Трамп українці військові відео війна

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