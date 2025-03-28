Командир роти з 3 ОШБр розповів, чи ефективні на полі бою мобілізовані ув’язнені
Військовий зазначає, що залучення до війська колишніх ув’язнених може бути ефективним, якщо здійснювати ретельний відбір
Мобілізовані ув’язнені можуть бути ефективними на полі бою за умови ретельного відбору. Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» розповів командир 3-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позивним «Вінні», повідомляє «Главком».
За його словами, у роті налагоджена якісна система рекрутингу, що дозволяє залучати вмотивованих бійців.
«Є багато хлопців, які хочуть служити саме у нас. І це приносить свої результати», – зазначив командир.
Він також наголосив, що залучення до війська колишніх ув’язнених може бути ефективним, якщо здійснювати ретельний відбір.
«Це справді працює, але лише за умови відбору. Важливо спілкуватися з потенційними бійцями, дізнаватися, за що вони відбували покарання, який у них життєвий шлях і які погляди зараз. Практика довела, що такі військові можуть бути ефективними», – пояснив «Вінні».
Крім того, він розповів, як у бригаді підтримують мотивацію військових.
«Перше – це постійна комунікація з бійцями. Друге – можливість кар’єрного зростання. У нашій бригаді кожен солдат може піднятися до командних посад. Наприклад, у моєму підрозділі є військові, які починали солдатами, а зараз один вже став сержантом роти, а інший – моїм заступником. Коли людина має перспективи, вона росте над собою», – підсумував командир.
Раніше ми писали, що воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Азова».
«Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх «товаріщєй» досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників. У будь-якому іншому випадку, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» потурбуються про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них, ймовірно, має особливий статус.
Також бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.
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