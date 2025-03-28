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Командир роти з 3 ОШБр розповів, чи ефективні на полі бою мобілізовані ув’язнені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Командир роти з 3 ОШБр розповів, чи ефективні на полі бою мобілізовані ув’язнені
Командир у 3 ОШБр: Є багато хлопців, які хочуть служити саме у нас
скріншот з відео

Військовий зазначає, що залучення до війська колишніх ув’язнених може бути ефективним, якщо здійснювати ретельний відбір

Мобілізовані ув’язнені можуть бути ефективними на полі бою за умови ретельного відбору. Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» розповів командир 3-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позивним «Вінні», повідомляє «Главком».

За його словами, у роті налагоджена якісна система рекрутингу, що дозволяє залучати вмотивованих бійців.

«Є багато хлопців, які хочуть служити саме у нас. І це приносить свої результати», – зазначив командир.

Він також наголосив, що залучення до війська колишніх ув’язнених може бути ефективним, якщо здійснювати ретельний відбір.

«Це справді працює, але лише за умови відбору. Важливо спілкуватися з потенційними бійцями, дізнаватися, за що вони відбували покарання, який у них життєвий шлях і які погляди зараз. Практика довела, що такі військові можуть бути ефективними», – пояснив «Вінні».

Крім того, він розповів, як у бригаді підтримують мотивацію військових.

«Перше – це постійна комунікація з бійцями. Друге – можливість кар’єрного зростання. У нашій бригаді кожен солдат може піднятися до командних посад. Наприклад, у моєму підрозділі є військові, які починали солдатами, а зараз один вже став сержантом роти, а інший – моїм заступником. Коли людина має перспективи, вона росте над собою», – підсумував командир.

Раніше ми писали, що воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Азова».

«Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх «товаріщєй» досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників. У будь-якому іншому випадку, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» потурбуються про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них, ймовірно, має особливий статус.

Також бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.

Теги: війна військові

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