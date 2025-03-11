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Херсонщина: окупанти атакували дроном велосипедиста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Херсонщина: окупанти атакували дроном велосипедиста
йото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловіка, якого атакував дрон на Херсонщині, госпіталізовано

Російські терористи з дрона атакували велосипедиста у Дніпровському районі Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

«40-річного чоловіка доправлено до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями», – йдеться. вповідомленні.

Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Нагадаємо, минулого тижня російські терористи атакували з безпілотника маршрутку в Херсоні. Тоді постраждали дев’ять людей, ще одна особа загинула.

Із мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують.

Цієї ночі окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним.

До слова, триває 1112-й день повномасштабної війни.

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Теги: велосипед Херсонщина Україна росіяни війна окупанти дрон

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