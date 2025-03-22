Спецпредставник Трампа поговорив з Путіним і заявив, що це Україна... втягує світ у Третю світову

Віткофф запевняє, що Росія забрала в України п'ять регіонів і їй... цього достатньо, а Київ тепер втягує світ у Третю світову

Як інформує «Главком», в інтерв'ю скандальному пропагандисту, який відомий своєю проросійською позицією, Такеру Карлсону спеціальний представник Трампа Стів Віткофф розповів, що росіяни отримали вже те, що хотіли.

За його словами, Росія не має на меті повністю поглинути Україну, вони повернули п’ять регіонів та Крим. А тепер Україна втягує США у Третю світову війну.

«Я думаю, що ми маємо отримати справедливу угоду для України. Але ми не можемо дозволити цій країні втягнути нас у Третю світову війну. І це не моя політика. Це політика президента Трампа», – каже Віткофф.

Віткофф порівнює війну Росії проти України з Газою та Ізраїлем.

«Їм (Росії – «Главком») не потрібно поглинати Україну. Це було б, як окупація Гази. Чому ізраїльтяни справді хочуть окупувати Ґазу до кінця своїх днів? Вони не хочуть. Вони хочуть стабільності там. Вони не хочуть з цим мати справу. Але росіяни також отримали те, що хотіли. Вони повернули ці п’ять регіонів. Вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось?», – зазначив він.

Також Віткофф розповів, що передав Дональду Трампу подарунок від Володимира Путіна.

Йдеться про персональний портрет, що написаний одним із провідних російських художників. Також Віткофф розповів, що Путін молився за президента США Трамка, коли на того вчинили замах.

«Він розповів мені історію, Такере, про те, як, коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся зі священником і молився за президента», каже Віткофф.

До слова, спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутись вже найближчими місяцями,

Нагадаємо, що Віткофф провів переговори у Москві минулого тижня. За словами речника Кремля, через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу. Проте, які саме – не розголошується.