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Китай висловився про участь у миротворчій місії в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай висловився про участь у миротворчій місії в Україні
ЗМІ писали, що Піднебесна розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні
фото з відкритих джерел

КНР обіцяє продовжувати працювати над просуванням мирних переговорів

Китай не розглядає питання надсилання своїх військових в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь, якого цитує Yicai.

«Я хотів би підкреслити, що відповідна інформація повністю не відповідає дійсності», – каже він, коментуючи повідомлення медіа, що Китай нібито розглядає можливість направлення своїх військових в Україну в межах миротворчої місії.

За словами посадовця, Китай продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою над просуванням мирних переговорів і створенням умов для припинення вогню та закінчення «конфлікту в Україні».

Нагадаємо, Die Welt писало, що Китай розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні. У ЄС вважають, що залучення Китаю може вплинути на позицію Росії щодо миротворчих сил.

Як повідомлялося, українська влада має сформований список країн, готових відправити військові контингенти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника українського МЗС Георгія Тихого.

Дискусія про можливу відправку контингентів перебуває на стадії опрацювання деталей імплементації, а не лише оцінки такої можливості. Це питання активно обговорюється на рівні начальників генеральних штабів, зокрема щодо чисельності, локацій та формату участі.

Раніше Китай висловив готовність долучитися до відновлення України після завершення війни.

До слова, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.

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Теги: переговори війна миротворці Китай

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