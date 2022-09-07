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У багатьох областях України оголошена повітряна тривога (карта)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У багатьох областях України оголошена повітряна тривога (карта)
Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту
фото ілюстартивне

Зафіксовано активність ворожої авіації

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність авіації ворога.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

  • Житомирська;
  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Черкаська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • частина Кіровоградської.
Карта повітряних тривог станом на 08:45
Карта повітряних тривог станом на 08:45
alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: тривога ворог укриття війна

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