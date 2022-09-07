У багатьох областях України оголошена повітряна тривога (карта)
Зафіксовано активність ворожої авіації
У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність авіації ворога.
Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.
Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:
- Житомирська;
- Київська;
- Чернігівська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Черкаська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- частина Кіровоградської.
Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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