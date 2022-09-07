У багатьох областях України оголошена повітряна тривога (карта)

Зафіксовано активність ворожої авіації

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність авіації ворога.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Миколаївська;

Херсонська;

Черкаська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

частина Кіровоградської.

Карта повітряних тривог станом на 08:45 alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.