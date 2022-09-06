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Ракетний удар по Харкову: рашисти вщент зруйнували частину багатоповерхівки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову: рашисти вщент зруйнували частину багатоповерхівки (фото)
Удар було завдано приблизно о 9:00 з метою, аби постраждало якомога більше цивільних
Олег Синєгубов/Facebook

Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300

У результаті ранкового ракетного обстрілу центру Харкова російськими окупантами, зафіксовано два прильоти ракет, попередньо з ЗРК С-300. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Одна з ракет влучила у дах п'ятиповерхового житлового будинку, вщент зруйнувавши три поверхи. Наразі тривають роботи з розбирання завалів. На щастя більшість мешканців цього будинку були відселені», – йдеться в повідомленні.

Друга ракета влучила у двір адміністративної будівлі. Попередньо, ніхто не постраждав. Інформація уточнюється.

«Удар було завдано приблизно о 9:00 з метою, аби постраждало якомога більше цивільних. Адже в цей час багато людей перебувають на вулицях, добираючись на роботу. Це ще один ганебний військовий злочин Росії», – додав Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що з-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей – двох жінок та чоловіка. Попередньо не постраждали.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. Правоохоронці розбирають завали, вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини. Слідчим Харківського райуправління № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, сьогодні близько 9:15 у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Згодом стало відомо, що під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок. Ще одна ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю.

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: будинок ракета рашисти Харків війна окупанти

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