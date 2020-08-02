У Криму чоловік нагайкою вигнав сім'ю з дитиною з пляжу: відео
Місцева поліція вивчає цю інформацію і обіцяє прийняти рішення «відповідно до законодавства»
В анексованому Криму охоронець одного з санаторіїв за допомогою нагайки прогнав з пляжу сім'ю з дитиною.
Про це повідомляє РИА Новости.
«Чоловік стверджував, що ця ділянка пляжу – приватна територія. Після суперечки, за словами автора відео, сім'я перейшла в інше місце, однак охоронець пішов за ними, зібрав в оберемок їхні речі і викинув у море», - йдеться в повідомленні.
1 серпня відвідувачка пляжу виклала відео в Instagram, на якому видно, як охоронець на пляжі дістає нагайку і вступає в конфлікт з іншим чоловіком. Потім охоронець тягнеться до камери дівчини, яка знімала його на відео.
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#санаторийфорос_откройпляжи Это бешеное животное , работник Санатория Форос ! Сегодня угрожал плетью мне , моей семье и моему ребёнку 4 лет , лишь потому, что мы приехали на пляж , который посещали 6 лет подряд и сегодня , как оказалось , он каким -то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос )))) и искупаться ты там можешь , только если поселишься за 200 тыщ руб. Ребята - это дно!!! Все остальное в сторис - прошу репост Все должны знать , что , ст. 6 Водного кодекса РФ, согласно которой, по общему правилу, любые поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к таким водным объектам и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Для общего пользования также отводится береговая полоса земли вдоль береговой линии (границ водного объекта) шириной 20 м (ч. 6, ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ) #санаторийфорос #санаторий_форос #дно #позор #санаторийфорос_откройпляжи #севастополь #крым2020 #чп_крым #чп_севастополь
Стверджується, що місцева поліція вивчає цю інформацію і обіцяє прийняти рішення «відповідно до законодавства». При цьому заяв в правоохоронні органи щодо цього інциденту не надходило.
У пресслужбі «Фороса» відзначили, що всі матеріали, пов'язані з інцидентом, досліджуються.
«Винні у трагедії особи будуть притягнуті до відповідальності», – сказано в повідомленні.