У Криму чоловік нагайкою вигнав сім'ю з дитиною з пляжу: відео



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У Криму чоловік нагайкою вигнав відпочиваючих з пляжу

Місцева поліція вивчає цю інформацію і обіцяє прийняти рішення «відповідно до законодавства»

В анексованому Криму охоронець одного з санаторіїв за допомогою нагайки прогнав з пляжу сім'ю з дитиною.

Про це повідомляє РИА Новости.

«Чоловік стверджував, що ця ділянка пляжу – приватна територія. Після суперечки, за словами автора відео, сім'я перейшла в інше місце, однак охоронець пішов за ними, зібрав в оберемок їхні речі і викинув у море», - йдеться в повідомленні.

1 серпня відвідувачка пляжу виклала відео в Instagram, на якому видно, як охоронець на пляжі дістає нагайку і вступає в конфлікт з іншим чоловіком. Потім охоронець тягнеться до камери дівчини, яка знімала його на відео.

Стверджується, що місцева поліція вивчає цю інформацію і обіцяє прийняти рішення «відповідно до законодавства». При цьому заяв в правоохоронні органи щодо цього інциденту не надходило.

У пресслужбі «Фороса» відзначили, що всі матеріали, пов'язані з інцидентом, досліджуються.

«Винні у трагедії особи будуть притягнуті до відповідальності», – сказано в повідомленні.