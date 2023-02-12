У Криму партизани закликали місцевих мешканців боротися з окупантами

Кримські партизани повідомили, як місцеві мешканці можуть допомагати їм знешкоджувати загарбників

У тимчасово окупованому Криму партизани звернулися до місцевого населення з проханням інформувати про скупчення російських військ і техніки.

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«До мешканців решти Криму є актуальне прохання: якщо ви бачите велике скупчення рашистської техніки, особливо в північному Криму – надсилайте в наш чат-бот (@crimeapartisanbot у Telegram – ред.) їхнє місце розташування з точними координатами та бажано з фото та описом кількості техніки, її стану», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що важливо фіксувати місця дислокації особового складу окупаційної армії. Загалом будь-яка військова активність і пасивність окупантів у Криму – дуже потрібна інформація, але з якомога більш точним описом місця і того, що там розташовано.

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«Також ми знаємо, що в Джанкойському районі окупанти всюди обладнали ремонтні бази для своєї техніки, інформація про них та їхнє розташування теж дуже потрібна. Дякуємо, що від наших спільних дій залежить наша спільна перемога над рашистськими окупантами», – підсумували кримські партизани.

Зазначимо, СБУ закликає українців повідомляти про ворожі війська і техніку в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

Нагадаємо, що окупаційна влада в Криму розпочала підготовку до української операції зі звільнення півострова і видала «рішення про встановлення високого рівня терористичної небезпеки».

Як раніше повідомлялося, російські загарбники звели на півночі Криму базу. До відома, в українському уряді вважають, що з огляду на перспективи деокупації півострова необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз. Про це заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук на міжвідомчій нараді.