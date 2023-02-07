Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW

У РФ висловлюють скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого

Російські війська готуються розпочати широкомасштабний рішучий наступ на сході України в середині-кінці лютого, але малоймовірно, що він буде успішним. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові очікують, що Росія почне свій наступ приблизно 24 лютого, щоб символічно прив’язати атаку до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Резніков також уточнив, що не спостерігається формування російських наступальних угруповань на харківському та чернігівському напрямках чи Білорусі. Російські війська, швидше за все, зосереджені на наступальних діях на сході.

Видання Financial Times із посиланням на неназваного радника українських військових повідомило, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів (до 15 лютого), що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська продовжують перекидати резерви на Луганщину для ударів після 15 лютого.

Аналітики ISW звернули увагу на те, що окремі російські військові блогери продовжили висловлювати скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого. Так, блогер, пов’язаний з «Вагнером», зазначив, що начальник російського Генштабу генерал армії Валерій Герасимов має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її буде абсолютно неможливо виконати.

А колишній російський офіцер Ігор Гіркін прогнозує, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше робочої сили, промисловості та економіки. Гіркін стверджує, що атака без такої мобілізації незабаром досягне кульмінації.

«Обидва спостереження підкреслюють, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та дощового весняного сезону в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року», – зазначили аналітики.

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Ключові висновки ISW: