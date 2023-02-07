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Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW
Окупанти планують розпочати наступ під кінець лютого
фото з відкритих джерел

У РФ висловлюють скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого

Російські війська готуються розпочати широкомасштабний рішучий наступ на сході України в середині-кінці лютого, але малоймовірно, що він буде успішним. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові очікують, що Росія почне свій наступ приблизно 24 лютого, щоб символічно прив’язати атаку до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Резніков також уточнив, що не спостерігається формування російських наступальних угруповань на харківському та чернігівському напрямках чи Білорусі. Російські війська, швидше за все, зосереджені на наступальних діях на сході.

Видання Financial Times із посиланням на неназваного радника українських військових повідомило, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів (до 15 лютого), що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська продовжують перекидати резерви на Луганщину для ударів після 15 лютого.

Аналітики ISW звернули увагу на те, що окремі російські військові блогери продовжили висловлювати скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого. Так, блогер, пов’язаний з «Вагнером», зазначив, що начальник російського Генштабу генерал армії Валерій Герасимов має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її буде абсолютно неможливо виконати.

А колишній російський офіцер Ігор Гіркін прогнозує, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше робочої сили, промисловості та економіки. Гіркін стверджує, що атака без такої мобілізації незабаром досягне кульмінації. 

«Обидва спостереження підкреслюють, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та дощового весняного сезону в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц підірвав брехливий наратив президента Росії Володимира Путіна про те, що надання Україні німецьких танків загрожує безпеці Росії.
  • Призначені Кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують впроваджувати схеми соціальних виплат, спрямовані на дітей та підлітків на окупованих територіях України, щоб консолідувати соціальний контроль та інтеграцію цих територій до Росії.
  • Російський президент Володимир Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціалізації корупції в Росії через законодавчі маніпуляції .
  • Кремль продовжує відмовляти фінансисту ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину в легітимності та владі в Росії.
  • Привабливість Пригожина в російському націоналістичному інформаційному просторі також може зменшуватися, оскільки він продовжує надмірно компенсувати кульмінацію атаки «Вагнера» навколо Бахмута.
  • Невдачі західних санкцій проти поставок компонентів зброї Ірану, ймовірно, сприяли здатності Росії обійти західні санкції та придбати бойові безпілотники через військову співпрацю з Іраном.
  • Російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів на північний схід від Куп’янська між 4 і 6 лютого, і російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від попередніх позицій на лінії Сватове-Кремінна 5 і 6 лютого.
  • Українські війська зберігають позиції в Білогорівці Луганської області станом на 6 лютого, незважаючи на заяви Росії про захоплення Білогорівки 3 лютого.
  • Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, але станом на 6 лютого не оточили населений пункт.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі міста Авдіївка-Донецьк.
  • Українські сили продовжували обмежені спроби форсувати річку Дніпро.
  • Російським силам може бути все складніше вербувати з російських виправних колоній через високі втрати серед колишніх новобранців виправних колоній.
  • Російські війська продовжують боротися з етнічною напругою та напругою між нерегулярними формуваннями.
  • Російські офіційні особи та окупаційна влада можуть посилити оперативну безпеку, щоб приховати нові дислокації російських військ на Донбасі.
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW фото 1
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Теги: росія окупанти Міноборони війна наступ

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