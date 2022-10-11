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У Кривому Розі через обстріли під землею застрягли шахтарі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Кривому Розі через обстріли під землею застрягли шахтарі
В Дніпропетровській області було знеструмлено чотири шахти
фото з відкритих джерел

На момент знеструмлення в шахтах перебували 854 гірники

Понад 800 шахтарів перебували під землею в момент російського удару по Кривому Рогу. Внаслідок рятувальної операції більшість з них уже на волі, проте майже сотня гірників досі залишаються заблокованими. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Під час масованої ракетної атаки України 10 жовтня удару зазнала і Дніпропетровщина, зокрема Кривий Ріг. По області росіяни випустили 18 ракет, 5 з яких збили українські сили ППО.

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури було порушено електро- та водопостачання деяких районів. Усього по Кривому Розі випустили три ракети, одну з яких збило ППО. Руйнування, за словами Вілкула, «серйозні», однак обійшлося без жертв

«Великою проблемою та великим викликом було те, що на момент удару під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах», – написав Вілкул.

За його словами, вже закінчується складна рятувальна операція з використанням контргрузів, противаг, ручних лебідок для порятунку людей. Також вирішувалися питання з повітрям, їжею та теплими речами.

Станом на 21 годину під землею в одній із шахт залишалися 98 гірників. Як зазначав Вілкул, шахтарів мали підняти на поверхню до другої години ночі. Чи вдалося – поки невідомо.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: шахта Олександр Вілкул Кривий Ріг

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