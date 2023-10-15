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У Кривому Розі ексдепутат вистрелив у собаку на очах у дітей

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Кривому Розі ексдепутат вистрелив у собаку на очах у дітей
У песика пошкоджена лапа
фото: svoi.kr.ua

Чоловік пояснив, що постріл, нібито, був у повітря для самозахисту

У Кривому Розі на вулиці Незалежності України камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік вистрелив у дворового собаку. У стрільцеві впізнали колишнього місцевого депутата від забороненої партії «Опозиційний блок». Відповідні кадри опубліковано в неділю, 15 жовтня, в Telegram-каналі місцевого видання «Свої».

Інцидент стався на очах дітей, які гуляли в дворі одного з житлових будинків. Тварину було поранено. Обурені батьки неповнолітніх написали заяву в поліцію на стрільця. На місце також викликали слідчо-оперативну групу.

Дворовий пес на прізвисько Тунець був улюбленцем тутешніх дітей. Після пострілу, очевидно, з травматичного пістолета, він утік. Кілька годин його розшукували, щоб надати допомогу. У собаки виявилася пошкоджена лапа.

У Кривому Розі ексдепутат вистрелив у собаку на очах у дітей фото 1

У чоловікові, який стріляв у собаку, впізнали колишнього депутата від «Опоблоку» Анатолія Кеуша.

Представниця громадської організації «Промінь життя» Анастасія стверджує, що після розголосу цього інциденту ексдепутат подзвонив до неї та пояснював, що постріл, нібито, був у повітря для самозахисту.

У Кривому Розі ексдепутат вистрелив у собаку на очах у дітей фото 2

«Робіть висновки самі… Я, наприклад, бачу дорослого чоловіка, який розмахує зброєю на очах у наляканих дітей і поруч собаку, що спокійно відпочиває. Хто з них несе небезпеку?», – запитує громадська активістка.

Анатолій Кеуш був депутатом Довгинцівської районної ради в Кривому Розі від партії «Опозиційний блок». У 2020 році він знову балотувався від «Опозиційної платформи – за життя», але не був обраний.

Раніше Кеуш очолював первинну організацію «Партії регіонів» у Довгинцівському районі.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила про смерть улюбленця родини – кота Апельмона. 

 

 

Теги: Опозиційний блок партії Telegram чоловік батьки повітря

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