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Вбила собаку? Стало відомо про скандальне минуле австрійської подружки Путіна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вбила собаку? Стало відомо про скандальне минуле австрійської подружки Путіна
Путін танцював на весіллі Кнайсль в Австрії, серпень 2018 рік
фото з відкритих джерел

Ексміністерка Кнайсль провела літо в глибинці під Рязанню

Колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, на весіллі якої танцював Путін, стала героїнею російської держпропаганди, адже переселилася з батьківщини у країну-агресорку й тепер критикує Україну і Захід. Проте у минулому ексміністерки є цікаві подробиці, пише «Берег».

Карін Кнайсль стала міністром закордонних справ Австрії в грудні 2017 року. Вона ніколи не належала до жодної партії, але посаду в уряді Себастьяна Курца обійняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи (АПС), яка протягом п'яти років співпрацювала з путінською «Єдиною Росією». Так, у 2017 році її члени їздили з офіційним візитом до анексованого Криму. Кнайсль закликала співпрацювати з Росією з питань ядерної угоди з Іраном і конфліктів на Близькому Сході, зокрема в Сирії.

На політичній арені Карін Кнайсль висловлювала підтримку російській владі та закликала Захід до діалогу з Росією
На політичній арені Карін Кнайсль висловлювала підтримку російській владі та закликала Захід до діалогу з Росією
фото з відкритих джерел

У серпні 2018 року міністерка вийшла заміж за підприємця Вольфганга Майлінгера. На весілля вона запросила Володимира Путіна – на святі диктатор навіть потанцював із нареченою. За цей епізод Кнайсль розкритикували політичні опоненти.

Весілля пройшло у селі Гамільц на півдні Австрії
Весілля пройшло у селі Гамільц на півдні Австрії
фото з відкритих джерел

З МЗС Кнайсль пішла в червні 2019 року – разом з рештою кабінету міністрів Курца, якого достроково відправили у відставку. Зараз вона називає себе політичною біженкою. Улітку 2022 року, коли газета The Washington Post спробувала взяти в ексміністерки інтерв'ю, вона в текстовому повідомленні пояснила, що не розмовляє з журналістами, сказавши лише, що емігрувала з Австрії нібито через погрози вбивства.

Карін Кнайсль
Карін Кнайсль
фото з відкритих джерел

На особистому сайті Кнайсль зазначено, що вона залишила батьківщину ще у вересні 2020-го «через постійні погрози розправи та фактичну заборону на роботу». Спочатку колишня міністерка переїхала на південь Франції, а в червні 2022-го – як вона уточнює, через тиск з боку ЗМІ – до Лівану.

На батьківщині до ексміністерки ставляться негативно. Дехто до того ж звинувачує Кнайсль у вбивстві власного собаки. 2020 року ексміністерка звинуватила чоловіка в домашньому насильстві (проте сам Майлінгер стверджував, що тільки намагався заспокоїти дружину, яка била його), а потім нібито вирішила помститися йому, приспавши боксера, який жив у їхній сім'ї всього кілька тижнів. За офіційною версією, причиною цього рішення була серцева недостатність тварини, але журналісти та зоозахисники підозрюють, що пес був абсолютно здоровим. 2021 року стало відомо, що Кнайсль і Майлінгер більше не живуть разом, хоча повідомлень про їхнє розлучення досі не було.

Ексочільниця МЗС Австрії провела літо в глибинці під Рязанню і нині готується до переїзду до Санкт-Петербурга.

Петрушово – село в Рязанській області, де постійно мешкають приблизно 40 осіб. У серпні 2023 року воно потрапило на обкладинки європейських і американських видань. Виявилося, там зняла будинок Карін Кнайсль – колишня міністерка закордонних справ Австрії, на весіллі якої в серпні 2018 року танцював Володимир Путін.

Зараз Кнайсль співпрацює з «Роснефтью», критикує зовнішню політику європейських країн і відвідує мілітаристський форум «Армія-2023», на якому показують «трофейну техніку НАТО». Ба більше, у вересні Кнайсль розповіла, що переїжджає жити до Санкт-Петербурга, а літак Міноборони РФ доставив до Ленінградської області з Австрії двох її поні.

До слова, у Петрушовому Кнайсль продовжує писати книги, займатися викладанням, також її запросили працювати до центру Gorki при Санкт-Петербурзькому державному університеті – колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці.

«Було непросто приїхати сюди, але я намагаюся знайти свій шлях, хоч це нелегко. Тут мені подобається, у цьому селі дуже мило. Я приступила до роботи, продовжую викладання та навчання, пишу свої книги, навчаю мову. Мені довелося залишити своє колишнє життя, почати все спочатку, а у 60 років це непросто», – зазначила ексміністерка.

Утім Кнайсль відцуралася від російського паспорта. «Я хочу наголосити, що у мене немає жодного іншого громадянства, крім австрійського, і про російське я не просила», – сказала вона. Позбавити колишню міністерку громадянства Австрії запропонував директор академії у Відні, де вона викладала 20 років – після чуток, що вона хоче отримати російський паспорт.

Раніше Кнайсль похвалилася пропагандистам, що російське село Петрушово в Рязані, де вона тимчасово проживає, краще, ніж курортні острови Мальдіви та Сейшели. Вона уточнила, що орендує в Петрушово «маленький сільський будиночок» та додала, що після життя в російській глибинці повернеться до Лівану, де проживала останнім часом.

«Мені подобається життя тут. Я розумію цей світ, я розуміла його, коли була дівчиною. Бабусі, яблучка, літо, плавати в річці. Це хороше життя. Мені не потрібні Мальдіви чи Сейшели. Це краще», – наголосила експолітикиня.

Проте згодом стало відомо, що ексглава МЗС Австрії переїде жити до Санкт-Петербурга для роботи в центрі GORKI (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), яким вона керує. 

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Теги: путін росія Австрія

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