Радив обміняти собаку на газ: хто замінить Шуфрича на посаді голови комітету

Шуфрич залишається одним з трьох членів Комітету

Верховна Рада звільнила нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. «За» проголосували 258 нардепів.

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При цьому Шуфрич залишається одним з трьох членів Комітету. Його не можна позбавити членства, адже для існування самого Комітету потрібно щонайменше троє осіб.

За словами Железняка, наразі виконувачем обов'язків голови Комітету стане нардеп Євген Брагар.

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Водночас на наступному тижні парламент має отримати пропозицію про призначення постійного голову. Ним може стати депутат з групи «Довіра» Павло Бакунець.

Що відомо про Євгена Брагара?

Раніше в ефірі одного з телеканалів Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.

4 липня 2021 року поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгеном Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився. Проте згодом скандал вирішився.

Крім того, Брагар заявляв, що патріотичне кіно не варто фінансувати з бюджету через те, що воно неприбуткове.

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Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця запропонували відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету.