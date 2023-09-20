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Радив обміняти собаку на газ: хто замінить Шуфрича на посаді голови комітету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Радив обміняти собаку на газ: хто замінить Шуфрича на посаді голови комітету
Євген Брагар неодноразово втрапляв у скандали
фото з відкритих джерел

Шуфрич залишається одним з трьох членів Комітету

Верховна Рада звільнила нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. «За» проголосували 258 нардепів.

При цьому Шуфрич залишається одним з трьох членів Комітету. Його не можна позбавити членства, адже для існування самого Комітету потрібно щонайменше троє осіб.

За словами Железняка, наразі виконувачем обов'язків голови Комітету стане нардеп Євген Брагар.

Водночас на наступному тижні парламент має отримати пропозицію про призначення постійного голову. Ним може стати депутат з групи «Довіра» Павло Бакунець.

Що відомо про Євгена Брагара?

Раніше в ефірі одного з телеканалів Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію. Після цього народний депутат став героєм численних фотожаб та мемів.

4 липня 2021 року поліцейський патруль зупинив автомобіль Toyota Camry з Євгеном Брагаром за кермом. За словами поліцейських, вони запідозрили, що Брагар перебуває у наркотичному сп’янінні, через що запропонували народному депутату проїхати до лікаря-нарколога, на що той добровільно погодився. Проте згодом скандал вирішився.

Крім того, Брагар заявляв, що патріотичне кіно не варто фінансувати з бюджету через те, що воно неприбуткове.

Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Голова Верховної Ради, його перший заступник і заступниця запропонували відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету.

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Теги: Нестор Шуфрич Верховна Рада Євгеній Брагар

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