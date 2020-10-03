На Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев'яна церква
Церква внесена до реєстру архітектурних пам'яток місцевого значення
На час прибуття рятувальників церква розміром була повністю у вогні
У селищі Новошин в Івано-Франківській області ввечері 2 жовтня сталася пожежа у церкві святого Василія Великого, яку збудували ще у 1850 році.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій області.
Зазначається, що на час прибуття рятувальників церква розміром 17х9 метрів була повністю у вогні.
Приблизно за годину пожежу вдалося ліквідувати До гасіння залучили 32 людини та сім одиниць техніки. Про постраждалих не повідомляється.
У ДСНС долали, що церква внесена до реєстру архітектурних пам'яток місцевого значення.
Нагадаємо, внаслідок масштабних пожеж у Луганській області постраждали троє співробітників ДСНС, кількість загиблих збільшилася до восьми.