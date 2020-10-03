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    Події в Україні

    На Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев'яна церква

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    <p>Церква внесена до реєстру архітектурних пам'яток місцевого значення</p> - На Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев'яна церква

    Церква внесена до реєстру архітектурних пам'яток місцевого значення

    Фото: ДСНС

    На час прибуття рятувальників церква розміром була повністю у вогні

    У селищі Новошин в Івано-Франківській області ввечері 2 жовтня сталася пожежа у церкві святого Василія Великого, яку збудували ще у 1850 році.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій області.

    Зазначається, що на час прибуття рятувальників церква розміром 17х9 метрів була повністю у вогні.

    Приблизно за годину пожежу вдалося ліквідувати До гасіння залучили 32 людини та сім одиниць техніки. Про постраждалих не повідомляється.

    У ДСНС долали, що церква внесена до реєстру архітектурних пам'яток місцевого значення. 

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    На Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев'яна церква
    На Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев'яна церква
    На Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев'яна церква
    На Прикарпатті горіла збудована у 1850 році дерев'яна церква

    Нагадаємо, внаслідок масштабних пожеж у Луганській області постраждали троє співробітників ДСНС, кількість загиблих збільшилася до восьми.

    пожежа церква ДСНС Івано-Франківщина рятувальники
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