У Львові стався вибух у житловому будинку, є постраждалий
Потерпілого довелося госпіталізувати з опіками
У Львові в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кульчицької стався вибух в результаті якого отримав опіки чоловік.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Інформація про вибух у суботу в другій половині дня. Вибух стався в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Потерпілого довелося госпіталізувати з опіками.
За даними пресслужби Львівської міськради, в квартирі стався вибух невстановленої хімічної речовини. Вогонь пошкодив меблі та домашні речі. Стверджується, що тріщин в будинку не виявили.
Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня у дворі Антикорупційного суду стався вибух.