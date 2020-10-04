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    Події в Україні

    У Львові стався вибух у житловому будинку, є постраждалий

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    У квартирі стався вибух невстановленої хімічної речовини - У Львові стався вибух у житловому будинку, є постраждалий
    У квартирі стався вибух невстановленої хімічної речовини
    Фото: ДСНС

    Потерпілого довелося госпіталізувати з опіками

    У Львові в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кульчицької стався вибух в результаті якого отримав опіки чоловік.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Інформація про вибух у суботу в другій половині дня. Вибух стався в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Потерпілого довелося госпіталізувати з опіками.

    За даними пресслужби Львівської міськради, в квартирі стався вибух невстановленої хімічної речовини. Вогонь пошкодив меблі та домашні речі. Стверджується, що тріщин в будинку не виявили.

    Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня у дворі Антикорупційного суду стався вибух.

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