У Львові стався вибух у житловому будинку, є постраждалий



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У квартирі стався вибух невстановленої хімічної речовини Фото: ДСНС

Потерпілого довелося госпіталізувати з опіками

У Львові в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кульчицької стався вибух в результаті якого отримав опіки чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інформація про вибух у суботу в другій половині дня. Вибух стався в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Потерпілого довелося госпіталізувати з опіками.

За даними пресслужби Львівської міськради, в квартирі стався вибух невстановленої хімічної речовини. Вогонь пошкодив меблі та домашні речі. Стверджується, що тріщин в будинку не виявили.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня у дворі Антикорупційного суду стався вибух.