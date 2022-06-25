У Кривому Розі пролунали вибухи

Відбою тривоги ще не оголошували

В Україні надвечір оголошено повітряну тривогу

У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві жителі почули вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє місцеві мешканці в Telegram-каналах.

Мешканців попросили залишатися в укриттях. Більш детальну інформацію оголосять згодом.

Варто зазначити, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку місця події.

До слова, 18 червня рашисти вгатили ракетами по Кривому Рогу. Так само під ракетним вогнем місто було 28 травня: ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди «прилетіло».

Нагадаємо, удень 25 червня на Рівненщині пролунали вибухи: є потерпілі. Користувачі соцмереж повідомляють про чотири вибухи у регіоні.

Крім того, окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові: є пошкодження.

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