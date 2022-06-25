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    Події в Україні

    У Кривому Розі пролунали вибухи

    Відбою тривоги ще не оголошували - У Кривому Розі пролунали вибухи
    Відбою тривоги ще не оголошували
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    В Україні надвечір оголошено повітряну тривогу

    У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві жителі почули вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє місцеві мешканці в Telegram-каналах.

    Мешканців попросили залишатися в укриттях. Більш детальну інформацію оголосять згодом.

    Варто зазначити, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку місця події.

    До слова, 18 червня рашисти вгатили ракетами по Кривому Рогу. Так само під ракетним вогнем місто було 28 травня: ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди «прилетіло».

    Нагадаємо, удень 25 червня на Рівненщині пролунали вибухи: є потерпілі. Користувачі соцмереж повідомляють про чотири вибухи у регіоні.

    Крім того, окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові: є пошкодження.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Кривому Розі пролунали вибухи