Обстріли на Рівненщині: голова ОВА розповів деталі

Російські ракети на Рівненщині влучили у два цивільні об'єкти

Дві ракети влучили у об’єкти цивільної інфраструктури у Рівненській області

Рашисти обстріляли територію Рівненської області, є руйнування, але обійшлося без жертв. Про це очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів прямо під час поїздки на місце обстрілу.

За словами Коваля, удар по регіону був завданий двома російськими ракетами. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури.

Щодо можливих людських втрат, то, зазначив голова ОВА, на цю хвилину про загиблих внаслідок ракетного удару невідомо.

Віталій Коваль записав це відео у дорозі на місце обстрілу, звідки пообіцяв повідомити деталі про людські та інфраструктурні втрати.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої, 25 червня, повітряної тривоги у Рівненській області пролунало кілька вибухів.

Користувачі соцмереж писали про чотири вибухи у регіоні. Йшлося, зокрема, про місто Сарни.

За неофіційними даними, кілька людей постраждало внаслідок дій рашистів.