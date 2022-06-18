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    Рашисти вгатили ракетами по Кривому Рогу

    Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу, попередньо, двоє людей постраждали - Рашисти вгатили ракетами по Кривому Рогу
    Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу, попередньо, двоє людей постраждали
    фото з відкритих джерел

    Окупанти знову атакували Кривий Ріг ракетами

    Російські загарбники вдень 18 червня запустили ракети по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Ворожа зброя влучила по Інгулецькому району міста. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

    «За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі. Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково», – написав він у Telegram.

    Вілкул закликав місцевих мешканців не публікувати наслідки руйнувань у мережі.

    Також ракетну атаку по місту підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, попередньо, двоє людей постраждали.

    «У нас «приліт» у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, двоє людей постраждали. На місці працюють рятувальники», – повідомив посадовець.

    Нагадаємо, що у ніч на 18 червня російські окупанти також обстрілювали Криворізький район. Ворог кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вгатили ракетами по Кривому Рогу