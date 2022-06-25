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    Політика

    Путін передасть Білорусі «Іскандери», які можуть нести «ядерні» ракети

    РФ найближчими місяцями передасть Білорусі ракетні комплекси &laquo;Іскандер-М&raquo; - Путін передасть Білорусі «Іскандери», які можуть нести «ядерні» ракети
    РФ найближчими місяцями передасть Білорусі ракетні комплекси «Іскандер-М»
    фото з відкритих джерел

    Ракетно-тактичні комплекси «Іскандер-М» можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети

    Російська Федерація найближчими місяцями передасть Білорусі комплекси «Іскандер-М», які можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети. Про це президент РФ Володимир Путін повідомив, відкриваючи російсько-білоруські переговори.

    «Як ми з вами і домовлялися, ви ставили питання про це, рішення у нас прийнято. Ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси «Іскандер-М», які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і ядерному виконанні», – повідомив Путін.

    Раніше повідомлялося, що до білорусько-українського кордону РФ стягнула тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».

    Нагадаємо, Путін та Лукашенко у день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами розпочали переговори у Костянтинівському Палаці у Петербурзі.

    Лукашенко під час зустрічі заявив Путіну, що ізоляція Литвою Калінінграда «подібна до оголошення якоїсь війни вже».

    Додамо, що раніше заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Путін передасть Білорусі «Іскандери», які можуть нести «ядерні» ракети