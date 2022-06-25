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    Новини

    Люди «штурмували» секонд-хенд в Білій Церкві: є постраждалі (відео)

    У Білій Церкві, завоз одягу з Європи закінчився пораненням людей - Люди «штурмували» секонд-хенд в Білій Церкві: є постраждалі (відео)
    У Білій Церкві, завоз одягу з Європи закінчився пораненням людей
    фото: кадр з відео

    Один з постраждалих, попередньо, зламав таз

    У Білій Церкві натовп містян, які зібралися під секонд-хендом у день завозу, зламали перила і ледь не виламали двері під час відкриття магазина. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

    На ролику можна побачити, як дорослі та молоді люди наполегливо намагаються протиснутися якомога ближче до зачинених дверей секонд-хенда.

    Поручні не витримали натиск і чимала кількість людей впала на землю. Це однак не спинило покупців, які натовпом забігли в магазин, щойно він відкрив свої двері.

    За попередньою інформацією постраждав хлопець, який зламав таз, його забрала швидка.

    Раніше повідомлялося, що у Києві люди штурмували секонд-хенд.

    Теги: бійка Київщина Україна магазин
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    Люди «штурмували» секонд-хенд в Білій Церкві: є постраждалі (відео)