Рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Масштабна повітряна тривога досі триває

Під час масштабної повітряної тривоги жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині почули вибухи. Згодом голова місцевої ОВА Олександр Вілкул підтвердив ракетний удар по місту.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – йдеться в повідомленні.

Згодом Telegram-канали повідомили про ще один вибух.

Масштабна повітряна тривога досі триває.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.