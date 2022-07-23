У курортній Кирилівці вночі пролунали вибухи

Замість туристів до Кирилівки приїхала військова техніка. Але її і там дістали

Окупанти намагалися сховати на приазовському курорті військову техніку

З 3 до 5 ранку 23 липня вибухи були зафіксовані у тимчасово захопленій Кирилівці, що розташоване на узбережжі Азовського моря. Про це у Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, після вдалих атак Збройних сил України на рашистські склади у Мелітополі та селі Мирному (північ Мелітопольського району) окупанти почали звозити свою військову техніку у південну частину регіону, зокрема, і у Кирилівку.

«Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву», – зазначив міський голова тимчасово захопленого Мелітополя.

Втім, додав Федоров, хтось точно дістав.

Зараз очікується підтвердження інформації очільника Мелітополя.

Нагадаємо, інформація про те, що окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці, з’явилася ще на у середині травня.

Пізніше окупанти призначили гауляйтеркою Кирилівки відому у регіоні зрадницю.

Згодом рашисти ще й обклали містян у Кирилівці даниною

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