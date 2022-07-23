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    Події в Україні

    У курортній Кирилівці вночі пролунали вибухи

    Замість туристів до Кирилівки приїхала військова техніка. Але її і там дістали - У курортній Кирилівці вночі пролунали вибухи
    Замість туристів до Кирилівки приїхала військова техніка. Але її і там дістали
    фото: doba.ua

    Окупанти намагалися сховати на приазовському курорті військову техніку

    З 3 до 5 ранку 23 липня вибухи були зафіксовані у тимчасово захопленій Кирилівці, що розташоване на узбережжі Азовського моря. Про це у Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

    За словами Федорова, після вдалих атак Збройних сил України на рашистські склади у Мелітополі та селі Мирному (північ Мелітопольського району) окупанти почали звозити свою військову техніку у південну частину регіону, зокрема, і у Кирилівку.

    «Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву», – зазначив міський голова тимчасово захопленого Мелітополя.

    Втім, додав Федоров, хтось точно дістав.

    Зараз очікується підтвердження інформації очільника Мелітополя.

    Нагадаємо, інформація про те, що окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці, з’явилася ще на у середині травня.

    Пізніше окупанти призначили гауляйтеркою Кирилівки відому у регіоні зрадницю.

    Згодом рашисти ще й обклали містян у Кирилівці даниною

    Читайте також: Жителі Кирилівки ненавидять окупантів: «Так нас ніхто не ображав»

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    Теги: вибух росія окупанти війна Азовське море Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    У курортній Кирилівці вночі пролунали вибухи