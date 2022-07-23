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    Події в Україні

    У Миколаєві та Кропивницькому прогриміли вибухи

    У двох містах України пролунали вибухи - У Миколаєві та Кропивницькому прогриміли вибухи
    У двох містах України пролунали вибухи
    фото: Depositphotos

    Спочатку про вибухи повідомили жителі Миколаєва

    Зранку, після оголошення повітряної тривоги майже у всіх областях України, прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому. Про це повідомляє «Суспільне».

    Спочатку про вибухи повідомили жителі Миколаєва.

    Пізніше стало відомо про «прильоти» у Кропивницькому. Місце повідомляють, що чули 4 вибухи.

    Детальної інформації про вибухи наразі немає.

    Зазначимо, що повітряна тривога і досі оголошена у більшості областей України. Всіх українців наразі просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

    Зазначимо, вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

    Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

    Додамо, 22 липня російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

    Зауважимо, що за декілька годин до обстрілу Євтушенко повідомив місцевих жителів про загрозу обстрілів. За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві та Кропивницькому прогриміли вибухи