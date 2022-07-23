У Миколаєві та Кропивницькому прогриміли вибухи

У двох містах України пролунали вибухи

Спочатку про вибухи повідомили жителі Миколаєва

Зранку, після оголошення повітряної тривоги майже у всіх областях України, прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому. Про це повідомляє «Суспільне».

Спочатку про вибухи повідомили жителі Миколаєва.

Пізніше стало відомо про «прильоти» у Кропивницькому. Місце повідомляють, що чули 4 вибухи.

Детальної інформації про вибухи наразі немає.

Зазначимо, що повітряна тривога і досі оголошена у більшості областей України. Всіх українців наразі просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зазначимо, вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

Додамо, 22 липня російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

Зауважимо, що за декілька годин до обстрілу Євтушенко повідомив місцевих жителів про загрозу обстрілів. За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.