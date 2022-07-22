У Херсоні пролунали вибухи

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що влучило у склади зброї окупантів

Очевидці спростовують твердження про те, що вибухи пролунали у Чорнобаївці

У тимчасово окупованому Херсоні 22 липня пролунав потужний вибух. Херсонці повідомляють про «приліт» біля будівлі, де розташовувався «Епіцентр». Про це пише «Суспільне»

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, саме в приміщенні магазину російські окупанти накопичили багато техніки та боєприпасів.

У перші хвилини після вибуху дим мав інтенсивне помаранчеве забарвлення.

Очевидці спростовують твердження про те, що вибухи пролунали у Чорнобаївці.

«Це набагато ближче, ніж Чорнобаївка. Будинок захитався. Швидше за все, район Епіцентру (колишня Нова Лінія)», – ділиться свідченнями очевидців Telegram-канал «Ху*овий Херсон».

«Вибух був у кар'єрах, що на Геологів, дим був одразу помаранчевого кольору. Дуже потужний. Зранку в кар'єрах знову була стрілянина, можливо, рвонуло щось біля орків», – розповідають жителі окупованого міста.

Як повідомлялося, після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправ.

Нагадаємо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

Херсонська облрада радить не користуватися без нагальної потреби Антонівським мостом, який отримав пошкодження внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.