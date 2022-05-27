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    Новини

    Окупанти призначили гауляйтеркою Кирилівки відому у регіоні зрадницю

    Колаборантка Катерина Уманець в окупованому Мелітополі, 9 травня 2022 року&nbsp; - Окупанти призначили гауляйтеркою Кирилівки відому у регіоні зрадницю
    Колаборантка Катерина Уманець в окупованому Мелітополі, 9 травня 2022 року 
    фото: investigator.org.ua

    Уманець п'ять років тому СБУ підозрювала у держзраді

    На Запоріжжі, поки селищний голова Кирилівки перебуває в полоні, загарбники призначили «гауляйтера». Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    «Окупаційна влада призначила «гауляйтером» Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець. У 2017 році проти неї було порушено кримінальну справу за держзраду. З 2014 року вона переховувалась у Москві, нещодавно повернулася до Мелітополя», – йдеться у дописі.

    Катерина Уманець відома жителям регіону з 2014 року. Вона займала антиукраїнську позицію під час подій Революції гідності, очолювала рух «Русская весна», була організатором і активним учасником антиукраїнських мітингів.

    У 2017 році Служба безпеки України відкрила стосовно Уманець кримінальне провадження за підозрою у державній зраді. За даним слідства, вона підтримувала контакти з представниками спецслужб російської федерації та за їх вказівкою вчиняла дії, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

    Після відкриття кримінального провадження Уманець втекла до Москви, де працювала рієлторкою. Повернулася в Мелітополь на початку травня 2022 року вже після окупації Запорізької області.

    Катерина Уманець народилась в 1985 році у Мелітополі. Була членом комуністичної партії України, а після її заборони стала керівником місцевої організації Союзу Лівих Сил, який об’єднав колишніх комуністів у Мелітопольському районі.

    Як повідомлялось, 24 травня окупанти викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва та його заступника Ігоря Коробку. Чоловіків із зав’язаними очима вивезли в невідомому напрямку. Малєєва викрали вже вдруге. Перший раз він був в полоні у квітні.

    Раніше окупанти встановили «Гради» на пляжах в Кирилівці.

    Напередодні ж у курортну Кирилівку зайшли кілька десятків ворожих БТРів. Кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Запорізька область державна зрада окупація #stoprussia
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    Окупанти призначили гауляйтеркою Кирилівки відому у регіоні зрадницю