У Запоріжжі прогриміли вибухи

Повітряна тривога у регіоні наразі не оголошена

У районі міста Запоріжжя прогриміло до десяти потужних вибухів. Про це повідомляють жителі Запоріжжя у соцмережах.

Зазначимо, що у Запорізькій області наразі не оголошена повітряна тривога.

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

Місцеві спільноти у соцмережах повідомляють про обстріл з боку росіян із району Підгірне – Василівка.

Згодом, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив «прильотів» не зафіксовано.

«У Запоріжжі все спокійно, «прильотів» не зафіксовано. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – написав він.