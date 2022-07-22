У Запоріжжі прогриміли вибухи
Повітряна тривога у регіоні наразі не оголошена
У районі міста Запоріжжя прогриміло до десяти потужних вибухів. Про це повідомляють жителі Запоріжжя у соцмережах.
Зазначимо, що у Запорізькій області наразі не оголошена повітряна тривога.
Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.
Місцеві спільноти у соцмережах повідомляють про обстріл з боку росіян із району Підгірне – Василівка.
Згодом, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив «прильотів» не зафіксовано.
«У Запоріжжі все спокійно, «прильотів» не зафіксовано. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – написав він.