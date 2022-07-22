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    Події в Україні

    У Запоріжжі прогриміли вибухи

    У Запоріжжі прогриміли вибухи

    Повітряна тривога у регіоні наразі не оголошена

    У районі міста Запоріжжя прогриміло до десяти потужних вибухів. Про це повідомляють жителі Запоріжжя у соцмережах.

    Зазначимо, що у Запорізькій області наразі не оголошена повітряна тривога.

    Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

    Місцеві спільноти у соцмережах повідомляють про обстріл з боку росіян із району Підгірне – Василівка.

    Згодом, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив «прильотів» не зафіксовано.

    «У Запоріжжі все спокійно, «прильотів» не зафіксовано. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – написав він.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі прогриміли вибухи