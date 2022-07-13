У Луганську лунають вибухи: підірвано склад боєприпасів окупантів (відео)

На опублікованих відео чути вибухи після влучення та детонації боєприпасів

В окупованому Луганську знову лунають вибухи, ймовірно, ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів. Про вибухи повідомляють місцеві пабліки.

«У Луганську зараз знову вибухає «селітра». HIMARS прокинувся. Спустошено черговий склад із «селітрою» у Луганську», – пишуть у Telegram.

На опублікованих відео чути вибухи після влучення та детонації боєприпасів.

Офіційної інформації поки немає.

Також повідомляють про черговий удар ЗСУ по скупченню російської техніки в Чорнобаївці.

Нагадаємо, 12 липня у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

Також у тимчасово захопленому Херсоні 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.