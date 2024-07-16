У Львові біля Ратуші чоловік намагався здійснити самоспалення (відео)

У поліції Львівської області повідомили, що чоловік облив себе бензином навпроти Ратуші у Львові

На місце також приїхали поліцейські, медики та рятувальники

У Львові під будинком міської ради чоловік облив себе бензином і хотів зробити самоспалення. Про це повідомляє Varta1.

За інформацією видання, інцидент стався близько 12-ї години. Після цього із чоловіком почали вести переговори.

Зокрема, як пишуть журналісти, розмовляти з ним почав директор департаменту Адміністрація міського голови Львівської міськради Євген Бойко. Потім чоловік зайшов до будівлі міськради.

😱У Львові чоловік облився бензином та хоче себе підпалити. Мотиви чоловіка наразі невідомі. pic.twitter.com/PtnCE9Mdgk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 16, 2024

На місце також приїхали поліцейські, медики та рятувальники.

У поліції Львівської області повідомили, що чоловік облив себе бензином навпроти Ратуші у Львові. Потім до нього підійшли поліцейські, і він сказав, що хоче поспілкуватися з представниками міськради.

Після цього до чоловіка вийшли працівники мерії. Він поговорив з ними і пішов.

Раніше повідомлялося, що у Польщі біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні.