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У Львові біля Ратуші чоловік намагався здійснити самоспалення (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Львові біля Ратуші чоловік намагався здійснити самоспалення (відео)
У поліції Львівської області повідомили, що чоловік облив себе бензином навпроти Ратуші у Львові
фото: скріншот

На місце також приїхали поліцейські, медики та рятувальники

У Львові під будинком міської ради чоловік облив себе бензином і хотів зробити самоспалення. Про це повідомляє Varta1.

За інформацією видання, інцидент стався близько 12-ї години. Після цього із чоловіком почали вести переговори.

Зокрема, як пишуть журналісти, розмовляти з ним почав директор департаменту Адміністрація міського голови Львівської міськради Євген Бойко. Потім чоловік зайшов до будівлі міськради.

На місце також приїхали поліцейські, медики та рятувальники.

У поліції Львівської області повідомили, що чоловік облив себе бензином навпроти Ратуші у Львові. Потім до нього підійшли поліцейські, і він сказав, що хоче поспілкуватися з представниками міськради.

Після цього до чоловіка вийшли працівники мерії. Він поговорив з ними і пішов.

Раніше повідомлялося, що у Польщі біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні.

Теги: самогубство чоловік Львів

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