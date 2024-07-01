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До Росії відпустили ще двох засуджених священників УПЦ МП

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До Росії відпустили ще двох засуджених священників УПЦ МП
фото: Релігійна правда
Засуджений за державну зраду священник УПЦ МП Микола Закроєць

Уповноважена з прав людини РФ Татьяна Москалькова повідомила, що до Росії повернулися  засуджені в Україні Микола Закроєць і Олександр Лунєгов

Крім митрополита Іонафана, обміняли й відправили в Росію ще двох священиків УПЦ МП. Про це повідомляє «Релігійна правда».

Уповноважена з прав людини РФ Татьяна Москалькова повідомила, що це – засуджені в Україні Микола Закроєць і Олександр Лунєгов. 

Клірик Дніпропетровської єпархії Лунєгов був засуджений до п’яти років за звинуваченням у виправданні агресії проти України. Після затримання у Лунєгова вилучили мобілку і слідчі побачили, що священник був підписаний на антиукраїнські пабліки «МИР Z», «Z», «Army», «Новости РФ», Також він був учасником чат-боту «VоZмездие», який створено для збору відомостей щодо Збройних сил України. 

Другий священник, настоятель Георгіївського храму УПЦ МП в Ямполі Закроєць, засуджений на 15 років за держзраду.

Згідно з судовим вироком, Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, митрополита Української православної церкви Московського патріархату Іонафана, якого в Україні засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії РФ проти України і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України, було доставлено до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.

Як повідомлялося, відбування покарання для хворого на серце митрополита Іонафана було тотожно смертній карі, тому захист зробив усе можливе, щоб полегшити долю літньої людини та військовослужбовців ЗСУ, які перебували у полоні. Адвокат митрополита Іонафана Ігор Чудовський у коментарі «Главкому» повідомив, що митрополита Іонафана звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з обміном.

До слова, митрополита УПЦ МП Іонафана, який отримав п'ять років за ґратами за виправдовування російської агресії, обміняли на військовополонених українців і він вже встиг зустрітися у Москві з патріархом Кирилом, який усіляко підтримує і заохочує агресію РФ проти України. Про це стало відомо з публікації на сайті  Російської православної церкви.

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Теги: Татьяна Москалькова православна церква засуджені Московська церква в Україні чоловік священник

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