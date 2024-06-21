«Підтримує агресію РФ»: СБУ оголосила підозру російському актору, який родом з Кременчука

Гогунський виступає із «патріотичними» піснями на концертах перед російськими бойовиками та героїзує їхню участь у війні проти України

Відомий російський актор, співак, зірка серіалу «Універ», Віталій Гогунський отримав підозру від Служби безпеки: він закликав до війни проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Гогунський бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України.

«При цьому виступає із «патріотичними» піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. «СВО» та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України. Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіа майданчиках рупорів Кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню участь у війні проти України», – заявляють правоохоронці.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України. Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини актору загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої України.

Нагадаємо, російського актора українського походження Віталія Гогунського не пустили до Грузії через те, що він палкий шанувальник Путіна. Чоловік народився в Україні, але будує кар'єру у Росії. Найбільше Віталій Гогунський відомий за роллю Кузі у серіалі «Універ». Про скандал, який трапився в аеропорту повідомляють грузинські ЗМІ.

До слова, народну артистку України Ружену Рубльову засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.