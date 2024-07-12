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Від Лондона до Львова на велосипеді: як 19-річний українець збирає кошти на ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Від Лондона до Львова на велосипеді: як 19-річний українець збирає кошти на ЗСУ
За час велоподорожі Ілля хоче зібрати 400 тисяч гривень для встановлення броньованих модулів, що допоможе бійцям у виконанні завдань у надскладних умовах
фото: Ride to Ukraine/Telegram

Ілля проїде дев’ять країн та 26 великих міст, щоб зібрати 400 тис. грн на Третю штурмову

19-річний Ілля Боба, студент 2-го курсу Львівського національного університету ім. І. Франка, після півторарічного проживання у Лондоні за спонсорською схемою «Дім для українців» повертається додому, влаштувавши благодійний велозаїзд Ride to Ukraine. Головною метою подорожі «від Лондона до Львова» є збір коштів на модернізацію транспорту одного з підрозділів Третьої штурмової бригади. Про це юнак розповів у коментарі «Главкому».

Велоподорож триватиме орієнтовно 40-45 днів, довжина маршруту – 3800 км. Ілля проїде дев’ять країн та 26 великих міст. Наразі проїхав Париж, зупинився в місті Ліон. Перша 1000 км подолана.

Попереду переїзд Альпами. За час велоподорожі хлопець хоче зібрати 400 тисяч гривень для встановлення броньованих модулів, що допоможе бійцям у виконанні завдань у надскладних умовах. «Життя в Лондоні було файним! Однак у гостях добре, а вдома – краще. Прошу підтримати збір хоча б найменшим донатом, закриємо банку не великими донатами, а регулярними», – сказав Ілля в коментарі редакції.

Маршрут хлопця має такий вигляд:

Маршрут велозаїзду Іллі Боби
Маршрут велозаїзду Іллі Боби
мапа: Ride to Ukraine/Telegram

Подорож висвітлює його друг Максим на сторінках в інстаграмі та телеграмі.

Приєднатися до збору коштів можуть усі охочі. Зробити це можна за реквізитами:

  • Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/5grs9RbF5c
  • Номер картки банки: 5375411220481191
  • PayPal: [email protected]
    (При переказі коштів на РаyРаl зазначайте у коментарі «Ride to Ukraine» або ж ось таке емодзі «🚲»)
Теги: українці Лондон Львів велосипед ЗСУ

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