Кого можуть оголосити у розшук після 16 липня: роз'яснення Міноборони

Черногоренко нагадала, що повістки, які приходять по «Укрпошті», будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис

Українських чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в ТЦК по повістці. Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі «Є питання» заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

У чиновинці поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили дані, надішлють повістку поштою.

«Якщо чоловік, який не оновив дані, ігнорує повістки певний час, він передаватиметься у розшук», – відповіла Черногоренко.

Також вона нагадала, що повістки, які приходять по «Укрпошті», будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила там свій підпис. Це відбувається за аналогією запрошень до суду.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.

Також деякі жінки мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.

До слова, якщо ухилянт матиме від ТЦК штрафів на суму більше 160 тис. грн, добровільно їх не сплатить, не матиме коштів на рахунках чи авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника.