У Дніпрі чоловік накинувся на військового зі словами «слава Росії»

Чоловік раптово накинувся на військового, який просо сидів у авто

Згодом нападник записав відеовибачення

У Дніпрі чоловік напав на військового. Він ображав захисника та провокував словами «слава Росії». Відео опублікували у мережі.

Як відомо, інцидент трапився на вулиці Володимира Антоновича.

На відео видно, як чоловік просто йшов повз, побачив машину з військовим, зупинився, підійшов і відчинив двері авто та почав сварку. А потім накинувся з кулаками.

«Слава Росії. Що ти, за Україну?», – чути слова нападника на відео.

Військовий поводився стримано. Однак, коли чоловік почав розпускати руки, захищався.

Як повідомляє «Суспільне Дніпро», у пресслужбі поліції виданню сказали, що звернень з цього приводу правоохоронцям не надходило. Проте для перевірки інформації поліцейські зафіксували факт та встановлюють обставини.

Згодом чоловік, який напав на захисника у Дніпрі, записав відеовибачення. Про це пише «Дніпро Оперативний».

«Ви бачили, як я вдарив військового і ви чули те, що я йому говорив. У той момент я був у сильному стані афекту від втрати близької людини. Я не усвідомлював, що роблю. Майже три доби я був без їжі, води та сну. Я довів свій організм до катастрофічної знемоги й сам не зрозумів, як це відбулося», – зазначив він.

За словами нападника, нічого особистого у цьому конфлікті не було.

«Я люблю свою Батьківщину, я ніколи не підтримував військову агресію Росії, я люблю Україну. Головне, що я хочу зустрітися з військовим і загладити свою провину матеріально, морально й психологічно. Я прошу вибачення в усіх, кого образили й заділи мої неадекватні дії у цій складній ситуації», – висловився зачинщик конфлікту.

Раніше у Запорізькій області водій авто збив військового, який ішов узбіччям дороги. Чоловік помер на місці.