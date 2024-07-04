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На чоловіка, який вилаяв лікаря з протезами, складено адмінпротокол

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На чоловіка, який вилаяв лікаря з протезами, складено адмінпротокол
43-річний містянин свою провину визнав та вже перепросив перед лікарем
фото: Національна поліція

Потерпілий звернувся із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки

Відвідувача ветеринарної клініки в Одесі, який облаяв ветерана та лікаря-ветеринара Олексія Притулу, притягнуто до відповідальності. Про це повідомляє поліція Одеської області.

«Про цей інцидент поліцейські дізнались під час моніторингу соціальних мереж та зареєстрували відомості за даним фактом. У ході зʼясування всіх обставин поліцейські встановили, що подія відбулась сьогодні, 3 липня, близько 10-ї години в одній із ветеринарних клінік у Київському районі Одеси», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що відвідувача ветеринарної клініки обурило, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг підвестися зі стільця і підійти до тварини ближче. Розлючений клієнт нецензурно висловився у бік ветеринара та покинув його кабінет.

Правоохоронці приїхали за вказаною адресою, де 38-річний потерпілий звернувся із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки. Поліціянти склали щодо чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

Стаття тягне за собою накладення штрафу від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Поліція зазначила, що 43-річний містянин свою провину визнав та вже перепросив перед лікарем.

Нагадаємо, ветерана ЗСУ та лікаря-ветеринара з Одеси Олексія Притулу образив відвідувач ветеринарної клініки за те, що військовий був на протезах і не зміг відразу оглянути собаку під час прийому.

На відео з камер спостереження видно, як до кабінету військового прийшов чоловік зі своїм песиком та сів на стілець поруч із лікарем. Він почав розповідати, яка проблема у собаки та що його турбує. Ветеренар попросив повернути тваринку іншим боком, аби він зміг її оглянути. На це відвідувач запитав: «А ви не можете (підійти і – ред.) подивитися?».

Ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік лише лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти н***й, п***р, б***ь», і покинув кабінет із собакою.

Теги: Одеса лікар арешт тварини поліція чоловік

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