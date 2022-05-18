У Львові лунатимуть вибухи: що відбувається у місті

Рятувальники знешкоджуватимуть залишки ворожих ракет

Упродовж найближчих кількох годин у Яворівському районі Львівської області можуть лунати звуки вибухів. Це фахівці спецслужб знешкоджуватимуть залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вівторок, 17 травня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він наголосив, що ситуація контрольована, загрози для місцевого населення немає.

«Пам’ятайте: якщо є повітряна тривога, про це повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА «Оповіщення ЦЗ». Бережіть себе. Черпайте інформацію лише з перевірених джерел», – звернувся до мешканців Яворівщини Козицький.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня на Львівщині було дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів.

У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.

Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття!», – наголосив Садовий.

Попередньо, ракети летіли зі сходу. Також підрозділи ППО ПвК «Захід» збили три крилаті ракети. Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.