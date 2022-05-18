На Сумщині лунають вибухи

У регіоні знову чути вибухи

Є загроза артобстрілу з боку росіян, мешканців просять пройти в безпечне місце

Ситуація на кордоні з Росією в Сумській області не є спокійною. Обласна військова адміністрація повідомила про чергову небезпеку й сьогодні, 18 травня.

У Сумській ОВА про небезпеку повідомили мешканців Шосткинського району.

Ішлося про те, що є загроза того, що російські загарбники почнуть артобстріл нашої прикордонної території. Радили всім йти в укриття негайно.

Після цього місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи в регіоні.

Нагадаємо, напередодні очільник Сумщини розповів, чим завершився бій з окупантами на кордоні.

Як повідомлялося, рашисти обстрілюють Сумщину: окупанти намагаються прорвати кордон.

Також стало відомо, що рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото).

Перед цим Росія дві години обстрілювала ділянку кордону на Чернігівщині. Крім того, на Сумщині ворожі диверсанти намагалися прорватися в область.

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