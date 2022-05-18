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    Події в Україні

    На Сумщині лунають вибухи

    У регіоні знову чути вибухи - На Сумщині лунають вибухи
    У регіоні знову чути вибухи
    фото з відкритих джерел

    Є загроза артобстрілу з боку росіян, мешканців просять пройти в безпечне місце

    Ситуація на кордоні з Росією в Сумській області не є спокійною. Обласна військова адміністрація повідомила про чергову небезпеку й сьогодні, 18 травня.

    У Сумській ОВА про небезпеку повідомили мешканців Шосткинського району.

    Ішлося про те, що є загроза того, що російські загарбники почнуть артобстріл нашої прикордонної території. Радили всім йти в укриття негайно.

    Після цього місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи в регіоні.

    Нагадаємо, напередодні очільник Сумщини розповів, чим завершився бій з окупантами на кордоні.

    Як повідомлялося, рашисти обстрілюють Сумщину: окупанти намагаються прорвати кордон.

    Також стало відомо, що рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото).

    Перед цим Росія дві години обстрілювала ділянку кордону на Чернігівщині. Крім того, на Сумщині ворожі диверсанти намагалися прорватися в область.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина укриття Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині лунають вибухи