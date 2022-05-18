На Сумщині лунають вибухи
Є загроза артобстрілу з боку росіян, мешканців просять пройти в безпечне місце
Ситуація на кордоні з Росією в Сумській області не є спокійною. Обласна військова адміністрація повідомила про чергову небезпеку й сьогодні, 18 травня.
У Сумській ОВА про небезпеку повідомили мешканців Шосткинського району.
Ішлося про те, що є загроза того, що російські загарбники почнуть артобстріл нашої прикордонної території. Радили всім йти в укриття негайно.
Після цього місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи в регіоні.
Нагадаємо, напередодні очільник Сумщини розповів, чим завершився бій з окупантами на кордоні.
Як повідомлялося, рашисти обстрілюють Сумщину: окупанти намагаються прорвати кордон.
Також стало відомо, що рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото).
Перед цим Росія дві години обстрілювала ділянку кордону на Чернігівщині. Крім того, на Сумщині ворожі диверсанти намагалися прорватися в область.