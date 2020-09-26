На заводі під Москвою прогримів потужний вибух



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Надзвичайна подія сталася на підприємстві в Люберцях

На заводі в підмосковному місті Люберці прогримів потужний вибух. Про це повідомляє Baza у своєму Telegram-каналі.

За словами очевидців, на території підприємства, що виробляє гіпохлорит натрію, було відразу кілька вибухів. Інші подробиці про подію не наводяться. На кадрах, опублікованих виданням, видно стовп диму, що підіймається над заводом.

Офіційних коментарів представників заводу зараз не надходило. У МНС повідомили, що інформація про подію уточнюється.

Прибулі на місце співробітники МНС не зафіксували слідів аварії: імовірно, стався технічний викид. Повідомляється, що горять три контейнери з невідомим вмістом. Обстеження території триває.

20 вересня, у Голосіївському районі столиці прогримів вибух на підприємстві, постраждало двоє працівників. Вибух стався на пивному заводі.

До слова, потужний вибух прогримів в п’ятницю, 11 вересня, біля готелю в південному китайському місті Чжухай. Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 вересня, у Дніпрі пролунав вибух, в результаті постраждав чоловік. Здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати РГД-5.

Як повідомлялося, у столиці 17 вересня у ресторані на Андріївському узвозі пролунав вибух. За попередніми даними, постраждали дві людини.