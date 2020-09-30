Думали, що вибух. Винищувач у Парижі подолав звуковий бар’єр і перелякав людей



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Вибуху не було, це винищувач, який перетнув звуковий бар'єр

Потужний звук налякав жителів і гостей Парижа

У середу над французькою столицею Парижем пролетів літак-винищувач, який налякав мешканців і гостей міста через те, що звук від його польоту нагадував потужний вибух.

Про це повідомляє французький канал BFM TV та поліція Парижу.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Звук, який був схожим на вибух, почули більше на околиці столиці та в передмісті. Однак його було чути навіть на тенісних змаганнях, які проходять зараз у столиці Франції.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ — . (@wiIffff) September 30, 2020

Невдовзі після публікації у ЗМІ новини про вибух у Парижі стало відомо, шо насправді це надзвуковий проліт винищувача «Рафаль» військово-повітряних сил Франції. Його здійняли у небо та дозволили високу швидкість, бо допомоги потребував інший літак, який не виходив на зв’язок. Пізніше стало відомо, що цей літак вийшов на контакт.

Зазначимо, що звуковий бар’єр - це явище, яке супроводжує рух літального апарату (наприклад, надзвукового літака, ракети абощо) на швидкостях, близьких до швидкостей звуку або таких, що перевищують її. Щоб літак міг розвинути надзвукову швидкість, йому потрібно набрати 1200 км/год.