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    Думали, що вибух. Винищувач у Парижі подолав звуковий бар’єр і перелякав людей

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    <span>Вибуху</span><span>&nbsp;не&nbsp;було, це&nbsp;винищувач, який перетнув звуковий бар'єр</span> - Думали, що вибух. Винищувач у Парижі подолав звуковий бар’єр і перелякав людей
    Вибуху не було, це винищувач, який перетнув звуковий бар'єр

    Потужний звук налякав жителів і гостей Парижа

    У середу над французькою столицею Парижем пролетів літак-винищувач, який налякав мешканців і гостей міста через те, що звук від його польоту нагадував потужний вибух.

    Про це повідомляє французький канал BFM TV та поліція Парижу. 

    Звук, який був схожим на вибух, почули більше на околиці столиці та в передмісті. Однак його було чути навіть на тенісних змаганнях, які проходять зараз у столиці Франції. 

    Невдовзі після публікації у ЗМІ новини про вибух у Парижі стало відомо, шо насправді це надзвуковий проліт винищувача «Рафаль» військово-повітряних сил Франції. Його здійняли у небо та дозволили високу швидкість, бо допомоги потребував інший літак, який не виходив на зв’язок. Пізніше стало відомо, що цей літак вийшов на контакт. 

    Зазначимо, що звуковий бар’єр - це явище, яке супроводжує рух літального апарату (наприклад, надзвукового літака, ракети абощо) на швидкостях, близьких до швидкостей звуку або таких, що перевищують її. Щоб літак міг розвинути надзвукову швидкість, йому потрібно набрати 1200 км/год. 

    вибух Франція Париж літак
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