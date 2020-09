Думали, що вибух. Винищувач у Парижі подолав звуковий бар’єр і перелякав людей

Потужний звук налякав жителів і гостей Парижа

У середу над французькою столицею Парижем пролетів літак-винищувач, який налякав мешканців і гостей міста через те, що звук від його польоту нагадував потужний вибух.

Про це повідомляє французький канал BFM TV та поліція Парижу.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. N'encombrez pas les lignes de secours !

Звук, який був схожим на вибух, почули більше на околиці столиці та в передмісті. Однак його було чути навіть на тенісних змаганнях, які проходять зараз у столиці Франції.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ