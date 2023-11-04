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У Львові УГКЦ усунула настоятеля церкви, в якій зняли скандальний кліп

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Львові УГКЦ усунула настоятеля церкви, в якій зняли скандальний кліп
Настоятеля усунили після скандалу зі зйомками в храмі кліпу
фото: скріншот кліпу

Про те, чи пов'язане рішення про усунення настоятеля церкви зі зйомками кліпу, не уточнюють

Настоятеля церкви святого Андрія, де зняли скандальний кліп Сергій Жадан та Христина Соловій, усунули від виконання обов'язків. Про це повідомляє Канцелярія Львівської Архиєпархії УГКЦ.

«2 листопада 2023 року повідомлено, що о. Михайло Микола Лучків ЧСВВ усунений з уряду пароха парафії св. Андрія Галицького деканату у Львові з 01.11.2023 у зв'язку зі змінами, що відбулися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні», – йдеться у повідомленні.

Михайло Лучків був парохом церкви святого Андрія з 10 травня 2001 року до 1 листопада 2023 року.

Про те, чи пов'язане таке рішення зі зйомками кліпу, не уточнюють. Наразі уряд парафії вакантний.

Нагадаємо, українська співачка Христина Соловій знялася у кліпі на пісню «Серце» разом із гуртом «Жадан і Собаки». Відео знімали у Львові, частина кадрів відзнята у церкві св. Андрія Первозванного.

Греко-католицька парафія святого Андрія отців Василіян у Львові обурилась кліпом гурту «Жадан і Собаки» та співачки Христини Соловій, частину якого знімали в приміщенні храму. Церква просить видалити кліп із YouTube, бо вбачає у ньому «пропаганду антихристиянських цінностей» – у кліпі присутні кадри із поцілунками двох жінок.

Стало відомо, що керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові можуть змінити після скандалу зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій. 

Читайте також: Сергій Жадан звинуватив представників церкви у брехні щодо зйомок скандального кліпу
Теги: церква співачка Сергій Жадан відео

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