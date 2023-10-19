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Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП?

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Олександр Саліженко, Вікторія Олійник glavcom.ua
Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП?
Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ
колаж: рух «Чесно»

Список депутатів, до яких у виборців тепер має постати дуже чітке питання…

72 народних депутати (18%) «випарувались» і не підтримали урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором РФ (№8371) у першому читанні. Водночас ці нардепи голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні парламенту у четвер, 19 жовтня, або ж «не голосували» (картка в слоті, але жодні дії не відбуваються).

Найбільший відсоток нардепів, які «випарувались» під час цього голосування від усього складу у депутатських групах «Відновлення України» (59%), «За майбутнє» (29%) та ПЗЖМ (27%). Взагалі таких немає у фракціях «Європейська солідарність» та «Голос». 

Частина депутатів були «відсутніми» під час голосування за цей законопроєкт, проте були присутні у залі та голосували за інші питання.

Це означає, що саме під час цього голосування нардепи витягли персональні картки для голосування, аби не приймати рішення та не нести відповідальність за нього.

Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП? фото 1

Інші ж просто не натиснули жодну кнопку, тому відображаються у системі як такі, що «не голосували».

Рух «Чесно» зауважує, що в обов'язки депутата входить голосувати «за», «проти» або «утримуватися». Такої участі у голосуванні, як «не голосував» регламентом Верховної Ради не передбачено. У цих випадках система голосування «Рада» відображає на табло результат «не голосував».

Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП? фото 2

Показово, що «проти» голосували переважно нардепи з груп ПЗЖМ та «Відновлення України», які утворились після заборони проросійської партії ОПЗЖ, а також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов

Лише двоє нардепів «утрималось» під час голосування – екс-«слуга» і мажоритарник з Кіровоградщини Олег Воронько, який зараз входить до групи «Відновлення України» та скандальний мажоритарник від «Слуги народу» Георгій Мазурашу.

Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП? фото 3

Перед голосуванням Юрій Бойко з трибуни заявив, що церква в Україні відділена від держави, а предстоятель Московської церкви в Україні Онуфрій (Орест Березовський), який прийняв російських полонених окупантів у Києво-Печерській лаврі та поширював російську пропаганду, є патріотом: «Від себе особисто, я знаю владику Онуфрія – настоятеля Української православної церкви. Він є патріотом України і користується довірою вірян».

Колишній мажоритарник від «Слуги народу», а зараз позафракційний Євгеній Шевченко, який також голосував проти, а раніше підтримував самопроголошеного президента Білорусі та поширював російську пропаганду, під час виступу переконував нардепів, що УПЦ МП «історично є церквою Київської Русі», а «в СБУ, у поліції зрадників більше чим в УПЦ»: «Що по поводу зрадників. У нас в СБУ, у поліції зрадників більше чим в УПЦ. Так що тепер, забороняти треба СБУ і церкву? А ви знаєте, скільки запроса у суспільстві про заборону Верховної Ради? І що тепер, ми повинні на той популізм іти і забороняти? Нащо цей розкол робити в суспільстві? Для чого це?».

Зазначимо, що під час голосування не спрацювала картка волинського мажоритарника з групи «За майбутнє» Ігора Гузя, який закликав підтримати рішення про заборону московської церкви.

«Російська Федерація і Москва десятки років працювали над агентурою в Україні. Ми з вами спільно закрили московські канали, прихлопнули московські партії і залишається останній форпост Москви тут – це російська церква. І всі в цьому залі це знають. Десятки мільйонів українців будуть дивитися на прізвища, які будуть голосувати через декілька хвилин. І той, хто з вас не натисне цю кнопку, може вважити себе прихильником Москви, іншого варіанта немає. Час припинити діяльність московської агентури тут, в Україні, настав», – заявив перед голосуванням Гузь.

Загалом урядовий законопроєкт №8371 у першому читанні проголосувало 267 нардепів, найбільший відсоток голосів дали фракції «ЄС», «Голосу» та «Слуги народу».

Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП? фото 4

Рух «Чесно» неодноразово писав про факти імітації та нардепів-«ілюзіоністів», коли на робочих місцях нардепів розставляють персональні картки відсутніх, або ж, навпаки, присутні депутати свідомо виймають їх у момент голосування, аби не брати відповідальності за ухвалене рішення. Зокрема ми аналізували маркерні голосування – щодо деколонізації топонімів, легалізації медичного канабісу, відновлення декларування тощо.

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Зазначимо, що профільний комітет рекомендував схвалити всі чотири законопроєкти, які стосувались обмежень чи заборони релігійних організацій, пов'язаних з країною окупантом, однак у сесійну залу на голосування винесли саме урядову ініціативу №8371. Частина нардепів з різних фракцій та груп, а також експерти наголошували, що законопроєкт Кабміну досить «беззубий» і там не йдеться саме про заборону як таку, натомість ним передбачено проводити держорганами релігієзнавчу експертизу для подальшого обмеження, що натомість може перерости у багаторічні судові процеси з релігійними структурами.

Нагадаємо, раніше депутати зібрали понад 226 підписів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука з вимогою винести на голосування п’ять законопроєктів, що стосуються заборони Московської церкви.

Серед них урядовий проєкт №8371 та альтернативний до нього проєкт №8371-1, авторства Інни Совсун (Голос).

У списку також й ініціатива №8221 авторства Миколи Княжицького (ЄС) та інших депутатів. Проєкт пропонує прийняти новий закон, що визначатиме особливості діяльності іноземних релігійних організацій на території України з метою запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку. 

Більш технічною пропозицією у переліку є законопроєкт №8262, який пропонує пришвидшити процедуру позбавлення майна УПЦ та полегшити переходи громад до ПЦУ.

Проєкт постанови №8012, що також згадується у зверненні, пропонує вирішити питання передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній Церкві України.

Нардепи, які «не голосували» під час голосування щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№8371), але голосували за інші питання порядку денного

Слуга народу:

  • Бужанський М.
  • Воронов В.
  • Діденко Ю.
  • Брагар Є.
  • Касай К.
  • Мурдій І.
  • Перебийніс М.
  • Кормишкіна І.
  • Савченко О.
  • Тарасенко Т.
  • Чернявський С.
  • Хоменко О.

ПЗЖМ:

  • Іоффе Ю.
  • Павленко Ю.
  • Німченко В.

Відновлення України: 

  • Яковенко Є.
Нардепи, які були «відсутні» під час голосування щодо діяльності в Україні релігійних організацій (№8371), але голосували за інші питання порядку денного

Слуга народу:

  • Беленюк Ж.
  • Бунін С.
  • Васильєв І.
  • Войцехівський В.
  • Гетьманцев Д.
  • Демченко С.
  • Забуранна Л.
  • Касай Г.
  • Володіна Д.
  • Галушко М.
  • Гринчук О.
  • Зуб В.
  • Кальченко С.
  • Культенко А.
  • Куницький О.
  • Литвиненко С.
  • Остапенко А.
  • Припутень Д.
  • Рєпіна Е.
  • Руденко О.
  • Северин С.
  • Кузьміних С.
  • Мулик Р.
  • Нестеренко К.
  • Павлюк М.
  • Ткаченко О.
  • Халімон П.
  • Шпак Л.
  • Фролов П.
  • Шол М.

Батьківщина:

  • Дубіль В.

Відновлення України:

  • Гнатенко В.
  • Кісільов І.
  • Лукашев О.
  • Приходько Н.
  • Столар В.
  • Ісаєнко Д.
  • Мороз В.
  • Славицька А.
  • Фельдман О.

ПЗЖМ:

  • Кальцев В.
  • Мамка Г.
  • Суркіс Г.

Довіра:

  • Вацак Г.
  • Горват Р.
  • Петьовка В.
  • Кіссе А.
  • Мінько С.

За майбутнє:

  • Герега О.
  • Молоток І.
  • Скороход А.
  • Урбанський А.
  • Шаповалов Ю.

Позафракційні:

  • Іванісов Р.
  • Магера С.
  • Торохтій Б.
Вікторія Олійник
Парламентська аналітикиня руху «Чесно»
Олександр Саліженко
Парламентський аналітик руху «Чесно»
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Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква

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