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Грабіжник викрав гроші та вино з церкви на Черкащині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Грабіжник викрав гроші та вино з церкви на Черкащині (фото)
У селі Сидорівка пограбовано церкву
фото: Нацполіція

Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі

На Черкащині грабіжник викрав у церкви гроші та півсотні пляшок вина. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Інцидент стався у селі Сидорівка на Звенигородщині. До поліції звернулася місцева жителька та повідомила, що невідомі особи пошкодила двері та проникла до сільської церкви. З приміщення викрали понад 1000 гривень та 50 пляшок із вином.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 34-річний раніше судимий місцевий мешканець.

За крадіжку в умовах воєнного стану чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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У селі Сидорівка пограбовано церкву
фото: Нацполіція

За фактом відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, що Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), митрополита Феодосія (Снігірьова). Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.

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Теги: Черкащина пограбування кримінал церква

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