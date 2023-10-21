Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Розпаковка» від прикордонників: бійці показали вміст російського сухпайка

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Розпаковка» від прикордонників: бійці показали вміст російського сухпайка
Українські захисники знайшли сухпайок на позиціях, із яких вибили росіян
фото з відкритих джерел

У пайку були паштети, каша, повидло, цукор, ложки, серветки та сірники

Бійці бригади «Сталевий кордон» показали вміст сухпайка росіян. Його вони знайшли на позиціях окупантів. Відповідне відео оприлюднила у Telegram державна прикордонна служба.

«Пані та панове, розпаковуємо російський «сухпай» після вдалої зачистки позицій на Сватівському напрямку», – ідеться у підписі до відео.

У пайку, зокрема, були паштети, каша, повидло, цукор, ложки, серветки та сірники.

Раніше українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків на одному з флангів Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, що останніми днями, за даними Інститут вивчення війни (ISW), українська армія здобула успіхи на південь від Бахмута та на південь від Роботиного. 

До слова, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 100 бойових зіткнень.

Читайте також: Окупанти майже зрівняли з землею Кліщіївку (відео)
Теги: відео кордон війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російському прикордонні активізувався монтаж оборонних рубежів (фото)
У російському прикордонні активізувався монтаж оборонних рубежів (фото)
16 жовтня, 06:21
Чоловік купив документи на дітей за $4 тис.
Прикордонники викрили чоловіка, який купив фальшиві документи на дітей
17 жовтня, 00:20
Прикордонники зупинили ворога вогнем із мінометів та гранатометів
Прикордонники накрили вогнем російських штурмовиків під Бахмутом
Сьогодні, 11:25

Суспільство

«Розпаковка» від прикордонників: бійці показали вміст російського сухпайка
«Розпаковка» від прикордонників: бійці показали вміст російського сухпайка
Спецпризначенці показали свого особливого собаку та розповіли, які завдання він виконує
Спецпризначенці показали свого особливого собаку та розповіли, які завдання він виконує
Україна повернула додому чотирьох украдених Росією дітей
Україна повернула додому чотирьох украдених Росією дітей
Експрокурор, що влаштував гучне весілля у Львові, отримав повістку – ЗМІ
Експрокурор, що влаштував гучне весілля у Львові, отримав повістку – ЗМІ
Депутат, який став на захист України ще у 2014-му. Згадаймо Віталія Свінціцького
Депутат, який став на захист України ще у 2014-му. Згадаймо Віталія Свінціцького
Порошенко привіз техніку для ремонту бойових машин бригадам у Мар’їнці, Авдіївці та Куп’янську
Порошенко привіз техніку для ремонту бойових машин бригадам у Мар’їнці, Авдіївці та Куп’янську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
16K
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
14K
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
8049
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
7615
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною

Новини

Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Сьогодні, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту