«Розпаковка» від прикордонників: бійці показали вміст російського сухпайка

Українські захисники знайшли сухпайок на позиціях, із яких вибили росіян

У пайку були паштети, каша, повидло, цукор, ложки, серветки та сірники

Бійці бригади «Сталевий кордон» показали вміст сухпайка росіян. Його вони знайшли на позиціях окупантів. Відповідне відео оприлюднила у Telegram державна прикордонна служба.

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«Пані та панове, розпаковуємо російський «сухпай» після вдалої зачистки позицій на Сватівському напрямку», – ідеться у підписі до відео.

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У пайку, зокрема, були паштети, каша, повидло, цукор, ложки, серветки та сірники.

Раніше українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків на одному з флангів Бахмутського напрямку.

Нагадаємо, що останніми днями, за даними Інститут вивчення війни (ISW), українська армія здобула успіхи на південь від Бахмута та на південь від Роботиного.

До слова, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулого дня відбулося понад 100 бойових зіткнень.