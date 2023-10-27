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Керівництво церкви у Львові, де знімали кліп Жадан і Соловій, може позбутись посад

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Керівництво церкви у Львові, де знімали кліп Жадан і Соловій, може позбутись посад
Церква Святого Андрія Первозванного у Львові
фото ілюстративне

«Отці Василіани мають винести урок зі ситуації»

Керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові можуть змінити після скандалу зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій. Про це повідомив священнослужитель, доктор богослов’я та патристичних наук УГКЦ Юстин Бойко в ефірі програми «Говорить Великий Львів».

За словами Бойка, це рішення насправді вже визрівало, тому «реформа буде», бо отці Василіани розуміють, що мають винести урок зі ситуації. Однак хочуть зробити це розумно та виважено.

«Провина отців є явною у цій ситуації. Крім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви та того, що служить слову Божому», – пояснив отець.

Нагадаємо, українська співачка Христина Соловій знялася у кліпі на пісню «Серце» разом із гуртом «Жадан і Собаки».

Львівська парафія вбачає у кліпі «пропаганду антихристиянських цінностей»
Львівська парафія вбачає у кліпі «пропаганду антихристиянських цінностей»
фото: скрін із відео

«Композиція «Серце» – маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість», – йдеться в описі кліпу.

До слова, українська співачка Христина Соловій провела благодійний концерт у Києві, на якому вдалося зібрати понад 100 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Проте, деякі користувачі соцмереж розкритикували артистку через її вбрання.

Читайте також: Сергій Жадан відповів, чи є між ним та Христиною Соловій роман
Теги: Львів Сергей Жадан кліп церква

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