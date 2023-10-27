Керівництво церкви у Львові, де знімали кліп Жадан і Соловій, може позбутись посад

«Отці Василіани мають винести урок зі ситуації»

Керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові можуть змінити після скандалу зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій. Про це повідомив священнослужитель, доктор богослов’я та патристичних наук УГКЦ Юстин Бойко в ефірі програми «Говорить Великий Львів».

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За словами Бойка, це рішення насправді вже визрівало, тому «реформа буде», бо отці Василіани розуміють, що мають винести урок зі ситуації. Однак хочуть зробити це розумно та виважено.

«Провина отців є явною у цій ситуації. Крім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви та того, що служить слову Божому», – пояснив отець.

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Нагадаємо, українська співачка Христина Соловій знялася у кліпі на пісню «Серце» разом із гуртом «Жадан і Собаки».

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«Композиція «Серце» – маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість», – йдеться в описі кліпу.

До слова, українська співачка Христина Соловій провела благодійний концерт у Києві, на якому вдалося зібрати понад 100 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Проте, деякі користувачі соцмереж розкритикували артистку через її вбрання.